Patty Pravo ospite a Domenica In: i suoi matrimoni e le sue relazioni

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi, 12 ottobre, c’è anche Patty Pravo. All’anagrafe Nicoletta Strambelli, Patty è una delle cantante più iconiche della musica italiana, non solo per la sua voce o canzoni, ma anche per la sua vita privata fuori dagli schemi. Nel corso degli anni, infatti, l’artista ha avuto ben 6 mariti, di cui solo quattro legalmente riconosciuti, arrivando a praticare anche la “trigamia” in un certo periodo della sua vita. Il primo matrimonio risale al 1968 con Gordon Faggetter, batterista inglese, e durò circa quattro anni.

Successivamente, arrivò l’arredatore romano Franco Baldieri, sposato nel 1972, dal quale però si separò dopo sole poche settimane. La relazione più nota, però, è stata sicuramente quella con Riccardo Fogli. Il loro legame suscitò un vero scandalo, anche perché portò Riccardo a lasciare i Pooh. I due si sposarono nel 1974 con un rito celtico a Gretna Green, in Scozia, ma il matrimonio non aveva valore legale in Italia, dove Patty Pravo era ancora formalmente sposata con Franco Baldieri.

Patty Pravo, tutte le sue relazioni: dettagli

Tuttavia, la relazione con Riccardo Fogli durò poco, e nel 1976 ha subito voltato pagina, unendosi in matrimonio con il chitarrista inglese Paul Jeffery a Bali, sebbene anche questo matrimonio non avesse validità legale in Italia. Due anni più tardi, nel 1978, sposò il bassista statunitense Paul Martinez in California, creando una vera e propria situazione di bigamia, visto che era ancora formalmente legata a Jeffery.

Nel 1982 arrivò poi l’ultimo matrimonio con il chitarrista americano John Edward Johnson a San Francisco, valido solo negli Stati Uniti, mentre in Italia Patty risultava ancora sposata con Martinez e Baldieri, arrivando ad essere trigama. Nonostante i tanti mariti, però, Patty Pravo ha sempre scelto di non avere figli, spiegando che la maternità non faceva parte dei suoi progetti di vita.

