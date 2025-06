Il gruppo indie italiano Coma Cose sarà presente domenica 1 Giugno al concerto Radio Zeta Future Hits Live 2025 ed è una delle belle sorprese della musica italiana degli ultimi anni. Una coppia affiatata sia nella musica che nella vita reale e che abbiamo visto tra i protagonisti nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo.

Anticipazioni Sarabanda Celebrity, stasera 1 giugno 2025, Italia 1/ Ospiti Pierdavide Carone e Anna Tatangelo

I Coma Cose sono un gruppo indie/pop composto da Fausto Lama, il cui vero nome è Fausto Zanardelli e California, pseudonimo di Francesca Mesiano, rispettivamente di 43 e 35 anni d’età. Una coppia di artisti particolare che fino a qualche anno fa lavoravano in un negozio ma è poi Francesca a convincere il futuro compagno poi a lavorare e suonare insieme.

Capo Plaza al Radio Zeta Future Hits Live 2025 / "Meglio 1 donna che 150", l'amore con Gaia Clerici

I Coma Cose iniziano a farsi sentire insieme nel 2016 e pian piano hanno una crescita sempre più importante, tanto da partecipare ad alcuni programmi televisivi. Con la canzone Fiamme Negli occhi arrivano 20esimi al Festival di Sanremo 2021 ma la coppia ottiene grandi consensi tra pubblico e critica. Hanno partecipato anche a Sanremo 2024 e 2025 ottenendo sempre un discreto successo.

I Coma Cose stanno insieme? Dettagli sulla loro vita privata

I Coma Cose, ovvero Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, si sono conosciuti per caso nel 2015 e in un modo o nell’altro non si sono mai più separati. I due sono una coppia molto legata anche nella vita, sebbene, cosi come hanno dichiarato più volte, anche se non è semplice ed i due si sono raccontati cosi ai microfoni di Vanity Fair:

Rkomi, chi è il cantante: la fidanzata Viviana Vogliacco, carriera/ “Bullizzato a Sanremo per il ‘corsivo’...

“In tutti questi anni abbiamo trovato un nostro equilibrio ed il punto è uniformare il pensiero di entrambi. Cerchiamo di partire dal concetto di coppia per descrivere la nostra visione del mondo” e la coppia ha raccontato che è Fausto a scrivere il brano e poi dopo, ad un certo punto, si confronta con Francesca e lo completano insieme.

I due si sono sposati ad Ottobre 2024 e Fausto ha raccontato: “Ci piaceva l’idea di sentirci legati e di dare un senso a questi anni insieme, magari con l’obiettivo di trascorrerne tanti altri. La cerimonia è stata intima e con pochi invitati” e la donna ha confermato dicendo: “Chi l’avrebbe mai detto che ci saremmo sposati”.