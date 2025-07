Chi sono i Coma Cose, il gruppo fondato a Milano nel 2016? La carriera artistica e l'amore, cominciato nel 2014: dieci anni dopo il matrimonio

Dal 2014 formano una coppia: i Coma Cose hanno trovato la popolarità sperata nella musica e nella vita, dove formano un duo complice ed estroso, proprio come si vede anche nei loro brani. Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli si sono conosciuti proprio più di dieci anni fa all’inaugurazione del negozio di un amico in comune. Per l’occasione Francesca, in arte California, ha cercato di convincere Zanardelli, musicista che aveva deciso di mettere in pausa il suo amore per la musica, a tornare a cantare e suonare. Nel 2016, poi, i due hanno deciso di dare il via all’avventura, formando appunto i Coma Cose. È cominciata così la carriera del duo, che per tre volte ha preso parte a Sanremo, ottenendo notorietà e popolarità anche grazie alla triplice esperienza all’Ariston.

Nel 2021 per la prima volta i Coma Cose hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Fiamme negli occhi” che è arrivato ventesimo, ottenendo però un gran successo in termini di pubblico e critica. Due anni più tardi, i due si sono presentati sul palco dell’Ariston con un brano che parlava di una rottura, o meglio, della voglia di continuare insieme dopo una crisi. La loro “L’addio” è arrivata tredicesima, vincendo però il premio per il miglior testo. Nel 2025, poi, il decimo posto con “Cuoricini”.

Come Cose, la coppia è in crisi? Le voci di tradimento dopo la foto con un altro

Nei loro brani i Coma Cose cantano (anche) l’amore che li lega, ma non soltanto. Una reazione profonda e fortemente influenzata dall’amore comune per il mondo della musica, che li ha portati ad un successo straordinario. Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli nel 2024, dopo dieci anni insieme, hanno scelto di coronare la loro storia d’amore con le nozze. Una cerimonia semplice, intima e profondamente vera alla presenza dei loro cari e degli amici più stretti. Di recente si è però iniziato a parlare di una crisi tra i due che sarebbe causata da un bacio di lei con un altro. Un avvistamento che ha mandato in subbuglio i fan della coppia ma, di fronte al quale, non c’è stata nessuna replica o smentita dai diretti interessati. Ciò che però fa pensare è l’annullamento del concerto di Firenze a tre giorni dalla data e senza particolari spiegazioni, come riportato dalla stessa Marzano. Cosa sta succedendo davvero alla coppia? C’è chi parla, ormai, di ‘crisi profonda’.