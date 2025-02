Coma_Cose, Sanremo 2025 il terzo atto della loro storia

I Coma_Cose sono diventati ormai un cult degli ultimi anni al Festival di Sanremo e presentano la canzone Cuoricini, brano che sta riscuotendo tanto successo sul web e in molti stanno ballando sulle note di questa canzone. I Coma_Cose partecipano a Sanremo per la terza volta dopo due esperienze nel 2021 e nel 2023 e questa è la loro prima volta da sposati.

I due protagonisti della coppia sono Fausto Zanardelli e Francesca Meslano e i due sono una coppia anche nella vita reale, si sono sposati e il loro legame è strettamente correlato al Festival. La loro storia ha vissuto la passione nel primo Sanremo, il periodo di crisi passato nel secondo Sanremo del 2023 e infine questo Sanremo dove presentano Cuoricini.

Prima di diventare cantanti i due erano commessi in un negozio di abbigliamento con passione per la musica. Francesca era un ex Dj e ha convinto a cantare insieme Fausto che era invece un ex rapper. I due hanno anche una differenza di età importante visto che Fausto è nato a Brescia il 21 Novembre 1978 mentre Francesca è nata a Pordenone nel 1990.

Nel 2023 i Coma_Cose hanno cantato il brano L’Addio ed hanno più volte spiegato che la loro storia è stata molto vicina alla separazione. In un’intervista i due hanno rivelato a Vanity Fair: “Dopo tanti anni insieme ci siamo chiesti dove stesse evolvendo la nostra storia. Gli alti e bassi capitao a tutti, noi però ogni volta ci siamo scelti e ricercati nuovamente”.

Cosi è arrivato il matrimonio ed ora anche il brano Cuoricini che sta spopolando in quel di Sanremo. Nella seconda serata del mercoledì la coppia ha ottenuto anche la Top 5 e la canzone ha riscosso comunque ottimi consensi, specialmente sui social e nel mondo web. Alla fine i Coma_Cose hanno ottenuto quello che volevano davvero.

In chiave classifica Cuoricini non ha grandissime aspirazioni ma la coppia sembra esser riuscita nell’intento che desiderava fin dall’inizio e ovvero spopolare in rete e nel mondo social. Insomma, dopo i due brani passati ancora una volta i Coma_Cose spopolano a Sanremo, tutto seguendo i Cuoricini.