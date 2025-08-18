Quali sono i componenti della band di Vasco Rossi: chi sono i musicisti attuali e chi ha partecipato all'ultimo tour del celebre cantante

Vasco Rossi nel 1980 ha dato vita alla Steve Rogers Band, ovvero una band formata da musicisti da lui scelti che lo avrebbe accompagnato in tutti i suoi tour. Da quel momento nella band di Vasco Rossi si sono alternati diversi musicisti che negli anni hanno seguito Blasco in migliaia e migliaia di concerti in tutta Italia e in giro per il mondo. Ma oggi da chi è formata la band di Vasco Rossi?

Claudio Golinelli, detto ‘Il Gallo’: chi è il bassista storico di Vasco Rossi/ Dal 1980 accanto a Blasco

Nel tour del 2024, la band di Vasco Rossi era composta da Stef Burns alla chitarra, Vince Pastano alla direzione musicale, Alberto Rocchetti alle tastiere, Antonello D’Urso alla chitarra acustica, Andrea Torresani al basso, Roberta Montanari ai cori, Donald Renda alla batteria, Andrea Ferrari al sax, Tiziano Bianchi alla tromba, Roberto Solimando al trombone e Claudio Golinelli al basso. Insomma, diverse figure professionali per uno spettacolo unico nel suo genere, studiato in ogni piccolo dettaglio.

Chi sono i figli di Vasco Rossi, Davide, Lorenzo e Luca/ Nati da tre mamme diverse

Chi sono i musicisti della band di Vasco Rossi: “Come un fratello”

La band di Vasco Rossi, in continua evoluzione, conta dei musicisti anche storici, che hanno fatto la storia insieme al rocker. “Sono al fianco di Vasco da 34 anni – raccontava nel 2023 Alberto Rocchetti al Giornale di Sicilia – Mi ha dato le gioie e le soddisfazioni più grandi della mia vita. Io prima suonavo con Enrico Ruggeri, poi sono diventato il tastierista di Vasco. Detengo un record: ho fatto 29 volte San Siro insieme a Vasco. Lo sento come un fratello, lo adoro. Mi ha regalato tanto”.

Chi è Maria Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi, e com'è morta/ Il triste addio nel 2024

Vince Pastano, che nel 2023 ha festeggiato i dieci anni con Vasco, al Giornale di Sicilia raccontava: “Lavoriamo tutto l’anno, ascoltiamo tutto il repertorio, i brani scelti, li cambiamo, li arrangiamo. Cerchiamo di rendere ogni tour unico”. Steve Burns, che invece fa parte del gruppo di Vasco dagli anni Novanta, ha raccontato: “Sono trent’anni con lui ma ogni volta sembra la prima”.