Concorrenti Amici 25, chi sono: ecco i nomi dei 13 allievi! Un ex X Factor e il ballerino Alessio Di Ponzio che torna.

Concorrenti Amici 25, svelati i 13 nomi: da Valentina Pesaresi a Michele Ballo

Oggi, giovedì 25 settembre sono iniziate in via ufficiale le registrazioni della nuova edizione di Amici, che partirà domenica 28 settembre 2025 su Canale 5. E pochi istanti fa, il profilo ufficiale del programma ha svelato i primi tredici concorrenti che ambiscono al banco tanto desiderato da aspiranti cantanti e ballerini. Andiamo oggi a scoprire i nomi dei protagonisti di questa stagione, e ci sono delle sorprese dato che alcuni degli allievi sono già noti!

Dandy Cipriano escluso da Amici 25: "Alessio torna e lui no, edizione flop"/ Perché il ballerino non c'è

Iniziamo con Valentina Pesaresi (su Instagram valentina_pesaresi). Il suo profilo Instagram svela che è vegana e appassionata di make-up, mentre ha anche una pagina dedicata alle canzoni tra lei e suo padre. Tra gli allievi ufficiali di amici spunta anche Francesco Saias (su Instagram __frasa__), cantante romano e nono concorrente ufficiale della scuola di Maria De Filippi. Altra promessa del canto anche Michele Ballo (su Instagram michele.ballo), che fa parte dell’Accademia Chigiana di Siena dove suona il violoncello. Ha partecipato a X Factor nel 2023 e a Deejay on Stage nel 2024. Sesto allievo ufficiale di Amici anche Gabriele Gard (su Instagram gabrielegard), cantante svizzero con un suo canale su Spotify.

Chi è Maria Rosaria Dalmonte, ballerina di Amici 25 sotto accusa del web/ "1 milione di follower, già famosa"

Concorrenti Amici 25, torna anche Alessio di Ponzio: l’annuncio

Tra i concorrenti di Amici 25 spunta il nome di Emiliano Fiasco (su Instagram emyf1908), ballerino amatissimo dal pubblico. Dopo l’annuncio sulla pagina ufficiale del programma molti hanno scritto di conoscerlo da quando erano bambini e di trovarlo bravissimo. Entra nella scuola di amici anche Antonio, quarto allievo ufficiale sotto il nome di Plasma (su Instagram plasma8003), mentre spunta il nome di una latinista, Maria Rosaria Dalmonte (su Instagram mariarosariadalmontereal). Quest’ultima conta ben 2 milioni di fan su TikTok e ha superato il milione su Instagram, ha 17 anni e viene da Napoli. Sulla pagina ufficiale si legge anche: “Alessio, allievo dello scorso anno, che ha abbandonato lo scorso anno per infortunio diventa allievo UFFICIALE della nuova edizione” per presentare il ballerino Alessio di Ponzio (su Instagram alessio_di_ponzio).

Alessio Di Ponzio torna ad Amici 25 ma non balla, fan furiosi: "Ingiusto!"/ Cos'è successo in studio

Prima allieva annunciata nella nuova edizione è Michelle Cavallaro (su Instagram michellecavallaroo), cantante che ha scritto “Amori Disperati”. Tra i cantanti anche Riccardo Stimolo (su Instagram richistimolo) dalla provincia di Varese. Ottava allieva ufficiale Flavia Buoncristiani (su Instagram _.flaviaa), 19enne di Roma nella categoria “canto”. E infine, il ballerino Pierpaolo Monzillo (su Instagram pierpaolo.monzillo) e la cantante Penelope (su Instagram lazzzzzzara). La classe di Amici 25 si conclude con il cantante Opi (su Instagram opisonoio), la ballerina Matilde Sofia Fazio (su Instagram matildesofia_fazio), il ballerino classico Tommaso Troso (su Instagram trosotommaso), infine il ballerino di latino Alex (su Instagram alex_caluu).