Concorrenti Ballando con le stelle 2025: Barbara d’Urso sfida la giuria e arriva più determinata che mai in pista.

Ballando con le stelle 2025: i giudici e il cast

Chi sono i concorrenti Ballando con le stelle 2025? Sabato 27 settembre ricomincia il celebre talent di Milly Carlucci e insieme a lei ci sarà il nuotatore Massimiliano Rosolino. Tornano anche quest’anno i giudici Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guglielmo Mariotto e anche in questo caso si prevedono grosse polemiche soprattutto con la giornalista in giuria. Ne vedremo di certo delle belle!

A commentare tornano anche Rossella Erra e Alberto Matano. Ma la grande novità di quest’anno sarà il cast. Milly ha scelto un parco concorrenti davvero straordinario, e per l’occasione andiamo a scoprire chi sono le coppie in gara e cosa ci aspetteremo da ognuna di loro. La prima nonchè la più chiacchierata è Barbara d’Urso, in coppia con Pasquale La Rocca: dopo diverso tempo la rivedremo più forte che mai su Rai 1, un abbandono a Mediaset che l’ha scaricata dopo anni di onorato servizio a Pomeriggio 5.

Concorrenti Ballando con le stelle 2025, anche Paolo Belli in pista fra i danzatori

A Ballando con le Stelle 2025 arriva anche Andrea Delogu, in coppia con Nikita Perotti. Dopo una carriera tra Domenica In e La Vita in Diretta, ecco che salirà sul palco di Rai1. Tra i concorrenti ci saranno anche Fabio Fognini insieme a Giada Lini: il tennista si mette alla prova anche nel mondo della danza. Nel cast entra Emma Coriandoli, pseudonimo di Maurizio Ferrini, comico che ballerà insieme a Simone Di Pasquale. E ancora, sul palco di Ballando con le Stelle 2025 tornerà Marcella Bella, la cantante accompagnata dal Maestro Chiquito, e Martina Colombari in pista con il mitico Luca Favilla, anche lui storico professionista della trasmissione.

A cimentarsi nella trasmissione arriva anche Paolo Belli con la maestra Anastasia Kuzmina! Per la prima volta lo vedremo nei panni di ballerino. L’attrice Nancy Brilli ballerà invece con Carlo Aloia, mentre Beppe Convertini sale sul palco di Ballando con le Stelle insieme a Veera Kinnunen. Infine, Francesca Fialdini, conduttrice del programma Da noi… a ruota libera, balla con Giovanni Pernice che lo scorso anno ha vinto il programma.