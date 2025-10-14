I nomi di tutti i concorrenti de Il collegio 9: ecco chi sono i nuovi protagonisti del docu-reality.

Tutto pronto per la nuova edizione de Il collegio che tornerà con la nona edizione durante la quale i concorrenti saranno catapultati nella realtà scolastica del 1990. Per la prima volta, quest’anno, a raccontare le avventure dei ragazzi sarà la voce di Pierluigi Pardo che, voce inconfondibile dello sport, si misurerà con la telecronaca di ciò che accadrà nel collegio che vivranno nel Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso. Le nuove puntate de Il collegio saranno disponibile su Raiplay dal 23 ottobre e su Raidue, probabilmente, da dicembre.

A calarsi nei panni degli studenti del 1990 saranno ragazzi dai 15 ai 17 anni con passioni e sogni molto diversi tra loro. Tra i collegiali c’è Flavio Aversa che frequenta un istituto tecnico. Ha una vera passione per la musica e le sue compagne d’avventura sono la batteria e la chitarra. La 15enne Cristiana Bizzarri sogna di diventare chirurgo ed è molto schietta e diretta al punto da non avere paura di dire sempre tutto ciò che pensa. Tra i collegiali, poi, ci saranno anche Elisa Crotti che, a 17 anni, è una studentessa modello; il 16enne Nicolas D’Amico che sogna un futuro da calciatore di Serie A e Sandro Di Cillia che, a 16 anni, non solo è molto ironico ma è anche un vero amante del gossip.

I nomi degli altri concorrenti de Il collegio 9

La classe de Il collegio 9, tuttavia, non finisce qui perché comprende anche il 15enne Luca Fiore, di origine ucraine. E’ un grande appassionato di basket e sogna di diventare un grande giocatore. Con lui, poi, ci sarà la 16enne Mariama Mbaye, metà senegalese e metà calabrese e che sogna un futuro da hostess. Tra i concorrenti, poi, ci sono il 16enne con la passione per la danza Benedetto Milazzo, Pierangelo Palazzo che, a 16 anni, spera di poter diventare, un giorno, chirurgo vascolare e la 16enne Pierangelo Palazzo che sogna di diventare un’avvocatessa determinata e stilosa come Elle Woods.

Nella classe, poi, ci saranno la 15enne Romana Petrucci che segue con passione la Ternana Calcio; Raoul Pignataro,, 17enne amante della moda e delle moto; il 15enne Diego Premtaj che si definisce “secchione” gentile e socievole. Gli ultimi concorrenti de Il collegio 9, infine, sono Mariafrancesca Romano, 15enne di Napoli ribelle e solare; il 15enne Federico Guglielmo Scalia che ama la musica lirica e colleziona oggetti antichi; Simona Trozzola, dolce 15enne che suona il violino e ha un legame forte con la nonna; Jacopo Vacca che ama i balli folk e, infine, Azzurra Vincenzi che, a 16 anni, ama dettare le regole e sfidare le convenzioni.