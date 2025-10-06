Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello: nomi, età e lavoro degli inquilini che entrano oggi 6 ottobre 2025.

Nuovi concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa del Grande Fratello che, questa sera, tornerà a riaprirsi per permettere ai nuovi inquilini di unirsi al gruppo che sta vivendo sotto le luci dei riflettori già da una settimana. Ad Anita, Benedetta, Grazia, Donatella, Domenico, Francesca e Simone che formano un unico concorrente, Francesco, Giulio, Giulia, Jonas, Matteo e Omer, si uniranno nuovi concorrenti che sono stati annunciati in anteprima da Davide Maggio e che promettono di stravolgere gli equilibri, già messi a dura prova dal primo gioco settimanale, decisivo per il budget.

A varcare la porta rossa, questa sera, sarà Flaminia Romoli, una 31enne romana, molto diversa dalle ragazze che già vivono nella casa. contrariamente agli altri inquilini, infatti, Flaminia che è laureata in Scienze Politiche alla LUISS e ha un Master in Luxury Fashion & Retail Management e attualmente lavora alla CEOforLIFE di Roma come specialista di eventi, non ha un profilo social.

Concorrenti Grande Fratello: i nomi, l’età e il lavoro dei nuovi inquilini

Flaminia Romoli, tuttavia, non sarà l’unica, nuova concorrente del Grande Fratello che questa sera comincerà la sua avventura. Con lei, infatti, entrerà Omar Benabdallah, modello marocchino che è nato a Pistoia nel 1998 e che ha studiato all’Università di Firenze. Occhi puntati anche sulla bellissima Rasha Younes che è nata nel 1992 ad Amman, in Giordania ma che vive a Roma. Rasha lavora come estetista in un salone di bellezza nel quartiere Prati e su Instagram a più di 5mila followers e tra i nomi vip che la seguono spiccano Antonella Fiordelisi e Jessica Morlacchi.

Al Grande Fratello arriva anche Ivana Castorina, classe 1989 che è nata e vive a Catania. Lavora nella sede catanese di una multinazionale attiva nella produzione di componenti elettronici e, dal 2022, è sposata con Toni e ha un cane di nome Charlotte.