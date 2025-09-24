Simona Ventura presenta i concorrenti del Grande Fratello: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo cast del reality show.

Tutto pronto per il ritorno del Grande fratello in tv che celebra il 25esimo anno con il debutto di Simona Ventura alla conduzione e il ritorno alle origini. Dopo le ultime edizioni vip e le edizioni mister in cui il cast è stato formato da personaggi del mondo dello spettacolo e persone comuni, il cast del Grande Fratello di Simona Ventura sarà completamente nip come conferma la conduttrice sulle pagine del settimanale Chi in un’intervista pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 24 settembre 2025.

Mentre sul web si parla di una probabile esclusione per uno dei concorrenti già annunciati e più attesi dal pubblico, Simona Ventura, su Chi, svela come sono i concorrenti che, da lunedì 29 settembre 2025, varcheranno la famosa porta rossa per mettersi in gioco vivendo sotto le telecamere per più di tre mesi.

Simona Ventura svela i segreti dei concorrenti del Grande Fratello

“Abbiamo formato un cast di persone che non vengono dai social”: con queste parole Simona Ventura annuncia a Chi il cast del Grande Fratello. “Il mondo è cambiato ma abbiamo concorrenti che hanno grandi personalità e storie da raccontare, hanno cose da dire. Mi piace pensare che ci siano persone che possono raccontare storie belle di resilienza. Avrete delle sorprese, ci saranno italiani di seconda generazione, saranno rappresentate le diverse aeree geografiche: il Sud, il Centro e il Nord”, ha aggiunto la conduttrice che ha scelto i concorrenti con Endemol e Mediaset.

Sulla possibilità che nascano amori e amicizie, Simona Ventura ha le idee chiare: “Conta tutto se viene naturalmente. Abbiamo selezionato persone comuni che sono spontanee. I vip, chiaramente, fanno tv di mestiere e danno vita ad altre dinamiche interessanti che partono da altri presupposti”, conclude.