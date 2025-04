Concorrenti Isola dei Famosi 2025: spuntano i primi nomi

A maggio, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà in onda l’Isola dei Famosi con un’edizione tutta nuova. A condurre la nuova edizione dell’Isola sarà Veronica Gentili che dovrebbe avere una squadra tutta nuova. Secondo alcune indiscrezioni, tra gli opinionisti dovrebbe esserci Vladimir Luxuria anche se spunta il nome di Simona Ventura mentre l’inviato in Honduras dovrebbe essere Pierpaolo Pretelli. Sul web, tuttavia, aumenta la curiosità di scoprire chi saranno i concorrenti. Secondo Amedeo Venza, tra i nuovi naufraghi dell’Isola, dovrebbero esserci Chiara Balistreri e Antonella Mosetti.

Si tratta, tuttavia, degli ultimi due nomi accostati all’Isola. Tra gli altri nomi spuntati sul web ci sono quelli della tennista Camila Giorgi, l’ex gieffina Delia Duran, la giornalista MariaLuisa Jacobelli, la ciclista Letizia Paternoster, il cantante Angelo Famao e lo youtuber Er Gennaro.

Concorrenti Isola dei Famosi 2025: arriverà il nome bomba?

Secondo quanto fa sapere Biccy, l’unico nome maschile vicino alla firma del contratto con l’Isola dei Famosi 2025 è Er Gennaro. Non dovrebbero partire, invece, per l’Honduras, né il calciatore e marito di Diletta Leotta, Loris Karius né il ballerino Angelo Madonia.

Secondo quanto fa sapere Fanpage, il cast femminile dell’Isola sarebbe definito mentre quello maschile non sarebbe stato ancora completato. In particolare, mancherebbe il profilo del “bel ragazzo”, capace di far girare la testa alle naufraghe. In particolare, gli autori dell’Isola sarebbero alla ricerca di un profilo simile Luca Vetrone, uno dei protagonisti della scorsa edizione del reality. Dopo quattro mesi di casting, dunque, tutti i profili che cercano gli autori non sarebbero stati ancora trovati. Proveranno a portare in Honduras un nome bomba?