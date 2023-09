Chi sono i concorrenti di Amici 2023?/ Nuova classe e allievi: da Claudia Porchianello, Holden a Mida

Concorrenti Amici 2023 di Maria De Filippi: Holden, Chiara Porchianello e Mida sono personaggi noti sui social, tra i 20 allievi arruolati

Inizia la stagione del reality con la presentazione dei concorrenti di Amici 2023, tra cui spiccano il figlio d’arte Holden, l’amica d’arte Chiara Porchianello e sempre per la quota social-vip, Mida. Nell’attesa generale per la sua puntata di inizio, Amici 23 non a caso è già al centro di una polemica in corso nel web, che vede i detrattori tacciare il talent show di rendersi una vetrina al servizio di personaggi più o meno già noti, in particolare nel web e sui social network. Un dettaglio che, al cospetto dell’occhio pubblico nella rete, snaturerebbe il talent show del suo elemento fondante, ossia la chance di riscatto per un talento allo stato puro, al netto di un background di esperienza, nelle arti ballo e canto.

Chi é Chiara Porchianello, amica di Giulia Stabile?/ Ad Amici 2023 é allieva ballerina di Emanuel Lo...

Tra i concorrenti di Amici 2023, Holden può dirsi la nuova quota della categoria “figli d’arte” avviata da LDA all’edizione Amici 21, poi proseguita ad Amici 22 con Angelina Mango che ora prosegue appunto con il figlio d’arte del musicista Paolo Carta e l’ex prima moglie Rebecca Galli. Con un seguito social stimato oltre 45mila follower, può dirsi un vero vip su Instagram e vanta all’attivo il rilascio dei singoli Neon e Lampi. Che Holden sia l’erede di LDA ad Amici 2023? É l’interrogativo che nasce spontaneo per il fedele occhio pubblico del talent, dal momento che anche lui é scelto ai casting dallo stesso insegnante di canto Rudy Zerbi. Con un seguito social da vera webstar, sul solo profilo Instagram stimato oltre 38mila follower, Mida vanta all’attivo la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2022. Proprio sul re dei social il giovane artista influencer, per la quota personaggi popolari tra gli allievi di Amici 23, sfoggia uno scatto che lo immortala mentre abbraccia Amadeus sul palco del Teatro Ariston del Festival della Canzone italiana, in occasione della presentazione del singolo sanremese Maldité. Nella nuova edizione di Amici é arruolato nel team capeggiato dall’insegnante di canto Lorella Cuccarini.

Amici 2023, ed.23/ Anticipazioni e diretta 24 settembre: formazione della classe e i nuovi concorrenti

Riguardo i concorrenti di Amici 2023 che compongono la nuova classe l’altro elemento oggetto di discussione infuocata nel web é Chiara Porchianello, ballerina di danza moderna, già nota con un seguito social stimato oltre 51mila follower che supera quello di Holden (Joseph Carta all’anagrafe). Questa popolarità secondo molti la metterebbe tra i principali candidati alla vittoria finale di Amici 2023 anche perché beneficerebbe dell’amicizia stretta con Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e come lei ballerina moderna.

Concorrenti Amici 2023: tutti i 20 elementi, ballerini e cantanti, della classe di Amici 2023

I concorrenti di Amici 2023, stando agli spoiler forniti da Superguidatv e Amici news sono in tutto 20, tra ballerini e cantanti più o meno noti:

Amici 23, LDA grande assente tra gli ospiti: s'infiamma la polemica/ "Non ho vinto, ma ero il numero 1..."

–Chiara Porchianello (amica di Giulia Stabile) – scelta da Emanuel Lo che ha occupato più banchi con ben 8 allievi, anche se intende rivedere la dancer in sala. Raimondo Todaro, alla presa visione della squad di Emanuel, ha commentato: “una squadra di calcetto”.

–Mida – cantante di Amici 23 – sogna di vincere un Grammy award, voluto da Lorella Cuccarini e non Anna Pettinelli che all’esibizione di inizio gli toglie la base. Canta un inedito dal titolo: Vita terremoto;

–Mariasol – ballerina – 17 anni – voluta sia da Alessandra Celentano che da Emanuel Lo, balla Girl on fire;

–Elia – ballerino– voluto da Emanuel Lo perché molto espressivo, ma bloccato alla base di inzio da Alessandra Celentano;

–Holden (Joseph Carta) – cantante voluto da Rudy Zerbi, porta un suo inedito dal titolo Dimmi che non è un addio. Sicuramente il suo ingresso tra i concorrenti di Amici 2023 sarà oggetto di tensioni;

– Sofia – ballerina – voluta da Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, balla Fallin’;

–Holy Francisco, cantante scelto da Anna Pettinelli, ha cantato un brano intitolato “Tananai“;

–Matthew – cantante voluto sia da Rudy Zerbi che da Anna Pettinelli- ha cantato Do I wanna know degli Artic Monkeys e un suo inedito intitolato Fammi;

–Dustin – ballerino– voluto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo- personaggio noto come amico di Isobel Fetiye Kinnear- ex Amici 22 e come lui australiana;

–Sarah – cantante– voluta da Lorella Cuccarini mentre per Anna Pettinelli è acerba. Ha cantato Touché;

–Lil Jolie – cantante voluta da Rudy Zerbi, ha cantato Per un’ora d’amore e un inedito dal titolo Follia;

–Gaia– ballerina ad Amici 23 – voluta da Raimondo Todaro, ha ballato Voilà;

–Valentina, cantante il cui nome d’arte é Mew, figlia di madre tedesca e padre gelataio, voluta sia Anna Pettinelli che da Lorella Cuccarini, canta il suo inedito dal titolo Sangue;

–Kumo – ballerino – allievo di Emanuel Lo;

–Nicholas – ballerino – allievo di Raimondo Todaro, per la Celentano è troppo ginnico;

–Francesco – cantante il cui nome d’arte é Spacehippiez – per Anna Pettinelli è “banalotto” e per Lorella Cuccarini è perfetto. Canta il suo inedito dal titolo: “Solo, solo“;

–Ezio – cantante;

–Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia e “nipote d’arte” della zia famosa, Nadia Rinaldi– cantante– canta Brooklyn. Anna Pettinelli gli toglie la base perché secondo lei è acerbo. Rudy Zerbi gli chiede di cantare Tutto il resto è noia e poi gli consegna la maglia di titolare del banco di canto;

–Simone Galluzzo – ballerino – voluto da Emanuel Lo;

–Stella – cantante- voluta da Anna Pettinelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA