Ben dodici sono i concorrenti di Tale e Quale show 2025. La nuova edizione parte questa sera, 26 settembre, su Rai 1, e stavolta Carlo Conti ha deciso di portare sul palco non solo sorprese ma anche dei ritorni. Il primo è quello di Gabriele Cirilli, ormai quasi un volto fisso del programma. Dopo aver partecipato da solo e in duo con Francesco Paolantoni (in esibizioni che hanno stravolto la giuria), quest’anno torna in coppia con un altro amato volto della Rai: Flavio Insinna. I due si esibiranno i duetti mai visti, ovvero interpretando cantanti che non hanno mai cantato insieme.

L’altra coppia in gara a Tale e Quale è invece quella de Le Donatella. Parliamo delle due sorelle gemelle che nascono proprio come cantanti, dalla partecipazione a X Factor, ma che negli anni si sono fatte notare anche come concorrenti di talent e volti del gossip. Oggi tornano a dedicarsi alla musica, cimentandosi con le imitazioni dello show.

Concorrenti di Tale e Quale Show 2025: dalle Donatella a Tony Maiello in gara

L’altro ritorno a Tale e Quale show 2025 è invece quello di Carmen Di Pietro. Lo scorso anno ha fatto disperare la giuria e torna, dunque, come ‘ripetente’, pronta a nuove ed esilaranti esibizioni. In gara c’è anche Antonella Fiordelisi, modella e volto di reality come il Grande Fratello e Pechino Express. Tra i concorrenti di Tale e Quale show 2025 c’è il cantante e autore Tony Maiello, l’ex ragazza di Non è la Rai e concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Pamela Petrarolo e l’influencer e comica Maryna. Si esibirà in gara anche l’ex inviato de Le Iene Peppe Quintale e il conduttore e autore televisivo Gianni Ippoliti. A chiudere il cast di Tale e Quale Show c’è inoltre l’attore di Un posto al Sole Samuele Cavallo.