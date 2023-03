Chi sono i concorrenti Pechino Express 2023?/ Le coppie: da “I novelli sposi” a “Gli istruiti”

Pechino Express 2023: le nove coppie in gara

Questa sera, giovedì 9 marzo, parte la nuova edizione di Pechino Express 2023. Sono nove le coppie in gara che, con zaino spalla e un euro in tasca, esploreranno il cuore dell’Asia: India, Borneo malese e Cambogia. La prima coppia in gara è quella de “Le attiviste“, formata da Giorgia Soleri e Federippi. Giorgi Soleri è conosciuta dal pubblico sui social per il suo attivismo per il riconoscimento delle patologie invisibilizzate, presentando nel 2022 una proposta di legge in Parlamento. È fidanzata con Damiano David dei Maneskin. Federica Fabrizio, in arte Federippi, è influencer, attivista femminista online e offline, impegnata più in generale sul tema dei diritti sociali. Autrice del libro “Femminucce”.

Alessandra Demichelis e Lara Picardi sono “Gli avvocati“. Alessandra è avvocato e maestra di sci di Torino. A gennaio 2022 ha aperto la pagina social DC Legal Show in cui coniuga l’attività forense ad aspetti della sua vita privata. Lara Picardi è avvocato civilista del Foro di Torino, da anni gestisce lo studio legale di famiglia. Alessandra e Lara sono amiche e hanno già condiviso insieme molti viaggi.

Chi sono i concorrenti di Pechino Express 2023?

Tra le coppie di Pechino Express – La via delle Indie ci sono anche “Gli Italoamericani“, Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Nato nel Queens da una famiglia dalle origini istriane, Joe è ristoratore, personalità televisiva, produttore vinicolo e musicista. Andrea Belfiore, italiano di nascita (di Ancona), si è trasferito a Boston con una borsa di studio per il Berklee College of Music. Ha fondato EVENTO portando a NYC i suoi iconici “pasta making parties”. Dario Vergassola e la figlia Caterina sono la coppia de “Gli ipocondriaci“. Amato dal grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig, Mai dire Gol, Parla con Me, Quelli che il calcio, Sei in un Paese Meraviglioso, Vergassola si distingue per le sue interviste irriverenti e ironiche. Sua figlia Caterina, 35 anni, vive a Spezia dopo aver studiato e lavorato a Milano. Lavora come consulente marketing e gestisce case vacanze alle Cinque Terre. A Pechino Express 2023 troviamo anche Martina Colombari con il figlio Achille Costacurta, la coppia “Mamma e figlio“. Miss Italia nel 1991, Martina ha sposato nel 2004 Alessandro Costacurta dalla cui unione è nato Achille, 18 anni appena compiuti. Il giovane Costacurta ha da poco esordito come modello e influencer.

Le coppie di Pechino Express 2023: chi vincerà?

Grande attesa per la coppia de “I novelli sposi”: Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Federica e Matteo si sono sposati lo scorso 27 agosto e insieme hanno vinto 3 titoli mondiali e 3 titoli europei. Riusciranno a vincere anche Pechino Express 2023? In gara ci sono anche “Le mediterranee”, Carolina Stramare e Barbara Prezia. Carolina, Miss Italia 2019, è l’unica Miss Italia rimasta in carica per due anni nella storia italiana. Barbara Prezia, di origini albanesi, è una modella e artista, amante della recitazione e della musica. Salvatore Schillaci, eroe delle Notti Magiche di Italia ’90, partecipa a Pechino Express 2023 insieme alla moglie Barbara Lombardo: sono la coppia de “I siculi”. L’ultima coppia, “Gli istruiti”, è formata da Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze del reality Il Collegio, e Andrea Di Piero, ex alunno della quinta stagione de Il Collegio.











