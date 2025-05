Chi sono i coristi di Gabry Ponte all’Eurovision Song Contest 2025? Tre cantanti famosi dietro le ‘maschere’

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 andrà in onda questa sera, sabato 17 maggio 2025, dalle stadio di Jakobshalle di Basilea in Svizzera e trasmessa da Rai1. Sono 21 gli artisti in gara in rappresentanza di altrettante nazioni a contendersi la vittoria e di sicuro tra coloro che faranno ballare tutte le platea c’è Gabry Ponte. Il noto dj ed ex membro degli Eiffel 65 grazie alla vittoria nella kermesse canora sanmarinese rappresenta proprio la Repubblica di San Marino con il brano Tutta l’Italia.

Sul palco al fianco l’artista torinese non è da solo. Già nella semifinale di martedì è stato accompagnato da ballerini, elementi che richiamo al folk ed alla pizzica nello specifico da un led che trasmetteva alcune delle opere d’arte più famose d’Italia e soprattutto da tre cantanti mascherati. Si tratta ovviamente di un espediente scenografico ed evocativo ma chi sono i coristi di Gabry Ponte all’Eurvision Song Contest 2025, mascherati? Dietro le maschere si nascondono tre cantanti che il pubblico italiano conosce molto bene: Edwyn Roberts e Andrea Bonomo, con loro anche Gigi Fazio.

Edwyn Roberts, Andrea Bonomo e Gigi Fazio: chi sono i coristi di Gabry Ponte all’Eurovision Song Contes 2025?

I coristi di Gabry Ponte all’Eurovision Song Contest 2025 sono Edwing Roberts, Andrea Bonomo e Gigi Fazio. Quest’ultimo, all’anagrafe è Gianluigi Fazio è un musicista e compositore ed ha vinto ai David di Donatello 2025 il premio per la miglior colonna sonora con il film Gloria. Edwyn Roberts, classe 1992 è un cantautore, compositore e paroliere italiano. Ha partecipato nel 2013 ad Amici di Maria De Filippi. Ha scritto canzoni per artisti come Malika Ayane, Dargen D’Amico, Francesco Renga e Arisa. Ed in un certo senso all’Eurovision Song Contest ci ha partecipato come autore, c’è anche la sua firma sul brano di Diodato Fai Rumore vincitore di Sanremo 2020. Andrea Bonomo, invece, è del 1978 ed anche lui è un cantautore e compositore ha partecipato al Festival di Sanremo 2008 nella sezione Giovani con il brano “Anna” ed anche lui ha scritto canzoni per artisti come Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Elodie e tanti altri. Ecco chi sono i coristi di Gabry Ponte all’Eurovision Song Contest 2025.