Chi sono i figli CR7: Cristiano Ronaldo Jr, Eva, Mateo, Alana Martina/ L’ultima nata è una bimba

Cristiano Ronaldo, stella indiscussa del mondo del pallone, ha cinque figli, a cominciare da quello che probabilmente è il più famoso, leggasi Cristiano Ronaldo Junior. Nato nel 2010, su Instagram spopolano già i video in cui lo stesso, che indossa la casacca del Manchester United come papà, regala numeri d’alta classe nel rettangolo di gioco, dimostrando di aver un talento davvero cristallino. Le origini del figlio di CR7 restano comunque ancora oggi ignote, visto che il nome della madre non si è mai saputo.

Cristiano Ronaldo, come è morto il figlio/ Georgina ha perso nel parto uno dei gemelli

A luglio di 12 anni fa, infatti, l’astro di Madeira annunciò di essere divenuto padre, ma senza mai svelare l’identità della mamma. Inoltre, Cristiano Ronaldo aveva spiegato di aver assunto la custodia esclusiva del bambino, e proprio per questo la donna che lo ha partorito non si è mai palesata. La seconda volta che Cristiano Ronaldo è diventato papà è stato nel 2017, precisamente l’8 giugno, quando il campione ex di Juventus, Real Madrid e Sporting Lisbona, ha annunciato di essere divenuto papà di due gemelli, leggasi Mateo ed Eva, gravidanza portata avanti da una madre surrogata.

Georgina Rodriguez, moglie Cristiano Ronaldo/ Morto il figlio "rispettate il dolore!"

TUTTI I FIGLI DI CRISTIANO RONALDO: L’ULTIMO TRAGICO EVENTO

Cristiano Ronaldo, dopo la fine della storia con la super top modello Irina Shayk, ha conosciuto la sua attuale moglie, Georgina Rodriguez, ex commessa in un negozio di Gucci, e dopo che fra i due è scoppiata l’amore a novembre del 2017 è venuta al mondo la loro prima figlia, Alana Martina. I due si sono quindi sposati due anni dopo, nel 2019, nozze in totale segretezza, e nel 2021 è arrivato infine un nuovo annuncio di una gravidanza, altri due gemelli.

Una notizia fantastica che purtroppo si è trasformata in tragedia quando ieri, durante il parto, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato di aver perso uno dei loro due bimbi proprio durante la nascita. Il maschio non è sopravvissuto al parto gemellare mentre la femmina ha trovato fortunatamente la vita. A dare il triste annuncio sono stati gli stessi genitori, anche se al momento restano ignote le cause del decesso.

Ronaldo shock: strappa telefono a tifoso 14enne autistico e lo rompe/ Cos'è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA