Chi sono i figli di Al Bano e Romina?/ Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr: cosa fanno

Una vera e propria famiglia allargata, riunita attorno al nuovo pater familias nella residenza di Cellino San Marco: ecco chi sono Al Bano e Romina, oramai da tempo separati sentimentalmente, e i loro figli che, assieme a quelli che il cantautore ha avuto dalla successiva relazione con Loredana Lecciso a inizio Anni Duemila, danno vita a una piccola tribù. Ma chi sono i figli di Al Bano e Romina e cosa sappiamo di loro, per una vicenda famigliare che ha riservato alla oramai ex coppia tante gioie ma anche un grandissimo dolore?

Tutto comincia nel 1970, l’anno in cui Al Bano Carrisi e Romina Power convolano a giuste nozze nel mese di luglio: solamente qualche tempo dopo, a novembre, la figlia del grande Tyrone darà alla luce Ylenia, la primogenita, oltre che la figlia persa quasi vent’anni fa; come si ricorda, della ragazza si sono perse per sempre le tracce della notte di Capodanno del 1993 in quel di New Orleans, tanto che le autorità dello Stato americano ne hanno dichiarato la morte presunta e anche se nel corso degli anni sono emerse diverse tesi in merito alla sua sorte e pure indiscrezioni (mai confermate) sul fatto che Ylenia Carrisi fosse viva e si trovasse in qualche remoto punto del globo.

ECCO COSA FANNO OGGI I FIGLI DI AL BANO E ROMINA

Ad ogni modo Al Bano e Romina, nel corso dei loro 29 anni di matrimonio, e prima della rottura avvenuta nel 1999, sono diventati genitori altre tre volte: oggi il più grande sarebbe Yari Marco, classe 1973, che in parte ha ripercorso le orme di cotanto padre, mentre ci sono quasi dodici anni di differenza tra lui e la sorella Cristèl (1985); infine completa il quadretto famigliare la piccola di casa Carrisi, Romina Jr. Jolanda, nata invece nel 1987. Se di Ylenia ricordiamo le prime apparizioni sul piccolo schermo, la partecipazione come valletta a “La ruota della fortuna” e l’esordio nel mondo della musica assieme alla madre per un singolo dell’87, Yari ha deciso di seguire le orme dei genitori.

Con loro sin da piccolo ad accompagnarli in tour, oggi Yari è un musicista che pur non raggiungendo la notorietà del padre ha comunque intrapreso una carriera indipendente e può vantarsi di aver scritto diversi testi per lo stesso Al Bano, senza dimenticare alcuni featuring di prestigio con artisti del calibro di Jovanotti. Per quanto riguarda invece Cristèl, oggi 37enne, dopo un iniziale carriera sulle orme di mamma e papà ecco la svolta e la decisione di dedicarsi al mondo della moda, diventando un’apprezzata stilista. Non solo: di fatti è stata lei, dato che è legata da diversi anni all’imprenditore Davor Luksic, ad aver reso nonni per ben tre volte i genitori con la nascita di Kia, Cassia e Rio Ines. Infine, ecco Romina Jr., la cucciola di casa anche se oggi è 35enne e si è affermata non solo come modella e attrice ma soprattutto come fotografa tanto da aver inaugurato ad oggi diverse ‘personali’ con i suoi scatti.











