Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan, i figli di Bobby Solo/ Un passato tragico…

Alain, Chantal e Muriel, i figli di Bobby Solo e Sophie Treckel

Bobby Solo (Roberto Satti), oltre ad essere un grande cantautore italiano è anche padre di ben 5 figli (nati da tre relazioni diverse). I primi tre figli del cantante sono: Alain (50 anni), Chantal (47 anni) e Muriel (43 anni) e sono nati dalla storia d’amore tra Bobby Solo e la ballerina Sophie Treckel, che il cantante aveva sposato nel 1971. Nel corso del loro matrimonio, durato fino al 1991, i tre hanno vissuto in una famiglia tranquilla e armoniosa e hanno avuto modo di realizzare i loro studi e i loro sogni nonostante nessuno dei tre abbia intrapreso le orme del padre.

Chantal è diventata una business coach e trascorre la sua quotidianità tra Roma e Milano, Muriel fa la cake designer a Roma e Alain invece vive in Trentino, ha aperto un centro di pet therapy ed è stato il primo a rendere il cantautore nonno. Tra i tre, Alain è stato l’unico a partecipare ad alcune trasmissioni televisive per essere intervistato e questo anche perché a differenza delle sorelle, lui aveva avuto un passato turbolento a causa delle droghe e un rapporto difficile con i genitori che erano spesso troppo concentrati sulle loro carriere.

Poco prima di divorziare dalla ballerina Sophie Treckel, Bobby Solo aveva incontrato Mimma Foti, i due ebbero una breve ma intensa storia d’amore che portò alla nascita di Veronica, colei che tra tutti ha avuto il rapporto più complicato con il cantante. Veronica è una ragazza di 32 anni e ha fatto parte del mondo dello spettacolo partecipando a vari salottini televisivi e anche al Grande Fratello Vip 15.

La storia di Veronica aveva lasciato l’amaro in bocca a molti italiani; quando lei aveva 13 anni Bobby Solo aveva smesso di vederla, per ben 14 anni i due non si erano più visti nonostante lei avesse cercato spesso di contattarlo. Il cantante per un periodo ha pensato che la figlia fosse interessata solo alla sua fama e ai suoi soldi ma poi i due hanno avuto modo di incontrarsi all’interno del GF Vip e di chiarire tutto fuori dal programma. Dopo quell’evento Bobby e Veronica hanno instaurato un buon rapporto e lei è diventata anche un’ottima sorella maggiore per il piccolo Ryan, ultimo figlio del cantante, nato nel 2013 dal matrimonio con la sua attuale compagna Tracy Quade. Ryan è stato tanto desiderato dalla coppia ma nonostante tutto la sua nascita ha stupito sia loro che il pubblico italiano, dato che il cantante era diventato padre a 68 anni.

