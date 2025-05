Tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che verrà trasmessa oggi, giovedì 1 maggio 2025, ci sarà anche Cristiana Ciacci. Nota soprattutto per essere la figlia di Litty Tony in trasmissione sicuramente si lascerà sfuggire alcune rivelazioni sul padre e sul loro rapporto, che non è sempre stato idilliaco.

In varie occasioni la figlia del noto cantante ha fatto sapere che spesso i due si sono scontrati perché vedevano le cose in modo diverso, però quando cantavano insieme tutte le incomprensioni si azzeravano. Per via del suo lavoro Little Tony non era molto presente e lei ha sofferto la sua assenza, anche il fatto di essere figlia unica la faceva sentire sola. La sua invece è una famiglia numerosa, Cristiana Ciacci è diventata mamma per ben cinque volte, in passato ha ammesso che avrebbe fatto altri figli se il ginecologo non le avesse consigliato di fermarsi.

Cristiana Ciacci si è sposata tre volte e ha avuto 5 figli, cosa li accomuna

La figlia di Little Tony non si è mai sbilanciata molto sulla sua sfera personale, infatti ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Sappiamo però che si è sposata tre volte e ha avuto cinque figli: Mirko, Martina, Melissa, Melania e Mattia, gli ultimi due sono nati dalla sua storia d’amore con l’attuale marito Massimiliano Salvi.

C’è una particolarità che accomuna i nipoti di Little Tony, il nome di tutti loro inizia con la lettera ‘M’. Quando è rimasta incinta per la prima volta era molto giovane, ma fu per lei una bellissima novità. Il padre non manifestò lo stesso entusiasmo, aveva paura che diventando nonno i fan lo avrebbero visto come ‘vecchio’, però si rese presto conto che non era affatto così. In passato a Domenica In Mirko, il primogenito di Cristiana Ciacci, parlando del nonno ha fatto sapere che era molto simpatico e giovanile e si preoccupava sempre per loro. Aveva anche detto che lui e i suoi fratelli hanno vissuto il contrasto tra un nonno e un personaggio famoso.

