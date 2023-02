Chi sono i figli di Dodi Battaglia?/ Conosciamo Sara Elisabeth, Serena Grace, Daniele e Sofia

Dodi Battaglia, quattro figli nati da tre storie diverse: chi sono Sara Elisabeth, Serena Grace, Daniele e Sofia

Forse non tutti sanno che Dodi Battaglia ha avuto quattro figli da tre donne diverse nel corso della sua vita, vale a dire Sara Elisabeth, Serena Grace, Daniele e Sofia. L’artista si è sposato per la prima volta negli anni settanta, con Louise Van Buren, incontrata al Vum Vum di Roma. Dalla loro relazione, nel 1975, la nascita di Sarah Elisabeth ed un paio d’anni dopo l’arrivo della sorella Serena Grace. La prima figlia di Dody Battaglia ha avviato una brillante carriera da diplomatica, mentre Serena è un’affermata professionista nel settore della moda. Per quanto riguarda il matrimonio tra Dodi Battaglia e Louise Van Buren, si chiude con l’inizio degli anni ottanta, quando l’artista inizia una nuova storia d’amore con Loretta Lanfredi.

Paola Toeschi, moglie morta Dodi Battaglia/ Il tumore e pellegrinaggio a Medjugorje

L’attrice ed il chitarrista mantengono la loro relazione alla larga dai riflettori, ma ciononostante i fan dei Pooh ricordano bene il suo nome perché si tratta pur sempre della seconda donna più importante della vita di Dodi Battaglia, nonché madre del suo terzo figlio Daniele. Daniele, nato nel 1981, decide di seguire le orme del padre e della madre, facendosi strada nel mondo della radio e poi partecipando al reality “L’Isola Dei Famosi” come naufrago e successivamente da inviato.

Figli di Dodi Battaglia: Sarah Elisabeth, Serena Grace, Daniele, Sofia/ "Io ci sono"

Sofia, la figlia di Dodi Battaglia e l’amata Paola Toeschi

Dodi Battaglia ha poi dedicato alle figlie e a Daniele il primo album solista “Più In Alto Che C’è”, pubblicato nel 1985. Terminata la relazione sentimentale con Loretta Lanfredi, il chitarrista dei Pooh si innamora della pilota Alessandra Merluzzi, con la quale si promette amore eterno all’altare. Le nozze però naufragano velocemente e i due giungono alla separazione. Dopo la rottura, Dodi Battaglia incontra Paola Toeschi, con la quale è diventato nuovamente papà nel 2005, questa volta di Sofia. Il musicista si è sposato per la terza volta nel 2011 e nel 2009 è diventato persino nonno grazie alla secondogenita Sara, che ha dato alla luce Victoria, diventando così il primo componente dei Pooh a vivere quest’emozione.

LEGGI ANCHE:

Paola Toeschi: chi è, malattia e morte della moglie di Dodi Battaglia/ "E' un dolore che non va via"

© RIPRODUZIONE RISERVATA