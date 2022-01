Chi sono i figli di Fabio Caressa e Benedetta Parodi/ Matilde a breve su Spotify, Eleonora…

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, la loro famiglia

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono una delle coppie più famose della televisione italiana. Lui è l’icona del commento sportivo, voce storica dei trionfi della Nazionale azzurra al Mondiale 2006 e, più recentemente, agli Europei del 2020. Il giornalista e la conduttrice televisiva stanno insieme da tantissimi anni e sono sposati dal 1999. I due hanno avuto tre figli, in ordine di nascita: Matilde, Eleonora e Diego. La primogenita è nata il 5 settembre del 2002, l’altra ragazza il 20 ottobre 2004 mentre l’ultimo arrivato il 21 luglio 2009. La più famosa dei tre è Matilde, la quale poche settimane fa ha rilasciato un’intervista a Chi, rivelando quello che è il suo grande desiderio, ovvero diventare una cantante. La ragazza ha infatti raccontato di nutrire una profonda passione per il mondo della musica tanto da trovarsi spesso a scrivere testi proprio nelle note del telefono.

Matilde Caressa sogna un giorno di diventare una rockstar e quotidianamente scrive testi di canzone. Nell’intervista a Chi ha rivelato: “Ho 700 mila note e 800 memo vocali. Scrivo quello che vivo. Lo trovo liberatorio. Ho anche un diario segreto e poi amo leggere. Scrivere unisce la mia passione per la letteratura e la musica, i miei due grandi amori”. Il suo sogno produce dunque già qualcosa di concreto, tanto che non è troppo distante il momento in cui sarà possibile ascoltare qualche suo brano su Spotify: “Adesso dobbiamo cercare le canzoni giuste, poi uscirà qualcosa, ma per ora non posso dire altro”. Per quanto riguarda invece Eleonora non è escluso che possa seguire le orme di mamma Benedetta, considerato il suo hobby per la cucina. Infine, Diego. Il terzogenito della coppia è identico a Fabio Caressa, ama il calcio proprio come il papà, ma ha anche una grande passione per il tennis che pratica a livello agonistico.

