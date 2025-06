Gianluca Semprini, chi sono i figli del giornalista e conduttore televisivo? Due relazioni differenti e 4 volte papà: la vita privata

Gianluca Semprini e la vita privata del giornalista e conduttore tv

Nella puntata de La volta buona di oggi pomeriggio, lunedì 16 giugno 2025, tra gli ospiti di Caterina Balivo nel suo salotto televisivo di Rai 1 troviamo anche Gianluca Semprini. Celebre giornalista e conduttore televisivo, è da diversi anni al timone di Estate in diretta prima in coppia con Ingrid Muccitelli, poi con Roberta Capua e infine con Nunzia De Girolamo. Di pari passo con una carriera professionale di grande successo c’è poi una vita privata molto riservata, della quale ha parlato in sporadiche occasioni.

Gianluca Semprini è padre di 4 figli e raramente si è sbilanciato nel merito della sua sfera personale e familiare, preferendo sempre conservare un velo di riservatezza e privacy. In un’occasione particolare, quella dell’intervista alla collega Nunzia De Girolamo in una puntata di Ciao maschio dello scorso anno, il conduttore ha parlato della sua famiglia e, in particolare, dei suoi figli e dei rapporti tra di loro.

Chi sono i figli di Gianluca Semprini: “Non ho una grande famiglia allargata…“

“Ho quattro figli con due mogli diverse: non ho una grande famiglia allargata perché non ho mai voluto questo“, ha raccontato Gianluca Semprini in quell’occasione. Soffermandosi sulla primogenita, ha rivelato: “Ho Federica che ha 23 anni, avuta con Rachele, la mia prima compagna. Non abbiamo mai voluto fare la famiglia allargata, anche se siamo sempre stati molto amici“.

Successivamente ha avuto un’altra importante storia d’amore con un’altra donna, che prosegue tutt’ora e dalla quale ha avuto altri 3 figli: “Quando è arrivata Valentina, la mia attuale moglie, sono arrivati Bianca e due gemelli, Rocco e Maddalena. Tra fratelli si sentono e si frequentano ma non è una famiglia allargata, perché Federica, la mia prima figlia, voleva le cose separate”.

