Chi sono i figli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: un'altra maternità dopo Matilda (2007) e Tancredi (2013)? L'ex 'gieffino' spiega che...

CHI SONO I FIGLI DI KATIA PEDROTTI E ASCANIO PACELLI: “AVERNE ALTRI? MI PIACEREBBE MA…”

Chi sono i figli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, Matilda e Tancredi? Nell’appuntamento oramai proverbiale del sabato pomeriggio con “Verissimo”, tornerà a raccontarsi davanti alle telecamere del rotocalco in onda su Canale 5 -a poca distanza dall’intervista che suo marito aveva concesso a fine settembre proprio a Silvia Toffanin– la 47enne conduttrice televisiva ed ex ‘gieffina’, originaria di Chiesa in Valmalenco (in provincia di Sondrio). E nel ritratto di questa storia d’amore cominciata davanti alle telecamere del reality show nel 2004 e proseguita ininterrottamente fino a oggi possiamo inserire anche il frutto dell’amore di una coppia che all’epoca pochi pronosticavano sarebbe durata così tanto: scopriamo qui chi sono i figli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, e cosa sappiamo oggi di Matilda e Tancredi, tra l’adolescenza e una malattia di cui genitori hanno parlato anche di recente.

Raoul Bova, chi è l'ex genero di Annamaria Bernardini de Pace/ Il passato da nuotatore, poi il successo in tv

Per raccontare chi sono i figli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, dobbiamo innanzitutto ricordare che gli allora giovani inquilini della Casa del reality show, dopo essersi conosciuti nel 2004, avevano deciso di convolare a nozze a stretto giro di posta, dicendosi il fatidico ‘sì’ in quel di Bracciano nell’aprile del 2005. E a due anni di distanza, la coppia aveva avuto la loro prima figlia, Matilda, classe 2007, mentre trascorreranno altri sei anni prima che Katia e Ascanio diventassero nuovamente genitori, con l’arrivo a casa Pacelli di Tancredi, nato invece nel 2013 e oggi dodicenne. A tal proposito, la conduttrice aveva espresso in passato il desiderio di dare ancora un fratellino o una sorellina ai due: “Non è che non mi piacerebbe, ma vorrei godermi mia moglie in questa seconda fase della mia vita” aveva spiegato Ascanio, comprendendo la compagna ma aggiungendo di pensare di “meritarmela” dopo essere diventati già due volte genitori.

Chi è Adelaide Radice, fidanzata di Nicolò Martinenghi/ Un colpo di fulmine? "No, l'ho conosciuto quando..."

KATIA PEDROTTI CON LA FIGLIA: “SORELLE O AMICHE? MEGLIO LA PRIMA!”

Scoprendo chi sono i figli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, fa impressione notare la somiglianza di Matilda (prossima a compiere 18 anni) con la madre: oggi la ragazza è una studentessa e pare, al momento, non intenzionata a seguire le orme dei genitori nel mondo dello showbiz. A svelare quanto fosse cresciuta la primogenita era stato proprio un post su Instagram della madre, con una foto scattata durante una vacanza in quel di San Francisco (USA): “Mamma e figlia, sorelle o amiche? Io preferisco la prima” era la didascalia che accompagnava lo scatto e che aveva ricevuto diversi commenti, tra cui alcuni ‘vip’ come quelli di Monica Leofreddi e Justine Mattera che avevano sottolineato di essere sorprese dalla loro bellezza e dal fatto che la figlia di Katia e Ascanio fosse già così grande.

Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör sono fidanzati? "Tolga e Oylum di Tradimento stanno insieme"/ Parla lei

DI recente, invece, possiamo aggiungere un altro piccolo tassello a questo ‘puzzle famigliare’ su chi sono i figli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, dal momento che in una intervista erano emersi i problemi di salute del secondogenito. La coppia ha ammesso di aver attraversato un momento difficile, poi fortunatamente superato, pur senza entrare nel dettaglio di cosa sia successo: “Tancredi sta bene, anche se è stato un gennaio molto duro e inaspettato. Abbiamo iniziato a convivere con una nuova normalità e mia moglie ha dimostrato e sta dimostrando una grossa forza” era stata la confessione di Pacelli, accennando a un destino che a volte “ti tocca i figli e fatichi ad accettarlo”. Come si ricorda, lo scorso gennaio il bambino era stato ricoverato per un periodo in ospedale e altre strutture: i genitori non hanno mai voluto violare la privacy della situazione, parlando solamente di una “normalità diversa” subentrata da allora e rassicurando successivamente sul fatto che “Tancredi sta bene”. Ne sapremo qualcosa di più questo pomeriggio durante l’intervista registrata dalla Pedrotti con la Toffanin?