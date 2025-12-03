Devin, Conor, Loren e il bambino venuto a mancare dopo appena 2 settimane di vita: chi sono i figli di Lory Del Santo e le morti devastanti.

Non è mai facile per Lory Del Santo affrontare il tema della maternità, il racconto del suo rapporto con i figli e di come il destino abbia scelto per lei delle esperienze scandite dal dolore più estremo. “Perdere i figli è terribile”, spesso si parla di come, tra le sofferenze più innaturali, ci sia proprio l’insana esperienza per un genitore di vivere la morte del proprio figlio; l’attrice, in modo drammatico, ha vissuto per ben 3 volte una circostanza così devastante. Devin, Conor e Loren – i figli di Lory Del Santo – sono nati da 3 relazioni diverse dell’attrice e, come anticipato, per 2 di loro il fato è stato quanto mai ingiusto.

Le esperienze più brutali e spesso citate dai media quando si parla dei figli di Lory Del Santo sono quelle riguardanti la morte di Conor e Loren. In realtà – oltre al fatto che la perdita è sempre qualcosa di brutale – l’attrice ha perso anche un terzo figlio; nato dalla relazione con Richard Krajicek, il piccolo passò a miglior vita appena 2 settimane dopo la nascita portando per la prima volta quel dolore terribile nel cuore di Lory. Pochi anni dopo la storia si è ripetuta ma con circostanze ancor più drammatiche: dall’amore con Eric Clapton nasce Conor che, a soli 5 anni, precipitò dal 53esimo piano. Una morte dilaniante che per anni ha tormentato – e forse ancora oggi – il cuore dei genitori come testimoniato da una delle canzoni più struggenti mai prodotte: Tears in Heaven, scritta dal papà Eric Clapton.

Lory Del Santo, il rapporto con Devin: unico figlio dell’attrice ancora in vita

Anni per metabolizzare quel secondo lutto; dopo il piccolo nato prematuro e la tragedia di Conor, Lory Del Santo ha dedicato tutta sé stessa alla crescita del primogenito – Devin – ed ha anche avuto un altro figlio, Loren. Proprio quest’ultimo, nel 2018, le ha fatto rivivere quel tremendo dolore che risulta impossibile da immaginare e intuire. Il peso di una patologia che lo privava delle emozioni, una scelta devastante alla giovane età di 19 anni: il suicidio.

“Pensavamo fossero tratti della sua personalità, invece era una malattia che io non conoscevo”, raccontava così Lory Del Santo – come riporta Fanpage – il male che attanagliava suo figlio Loren che arrivò a compiere il suicidio all’età di 19 anni. 3 lutti disumani per l’attrice che non possono non aver generato un solco tra passato e presente, tra anima e cuore; oggi il suo amore è proteso verso l’unico dei suoi figli ancora in vita, Devin, e proprio di recente ha parlato del loro rapporto. “Io ci sono sempre stata per lui e ci sarò sempre; a prescindere dai contrasti che ci possono essere” – raccontava a La Volta Buona – “Bisogna superare ed essere i primi a dimostrare di più”. Nel racconto di una vicenda così drammatica e che quasi si fatica a pensare come reale, spicca la forza di Lory Del Santo; una donna colpita da dolori inesorabili, contro ogni logica, ma capace di non perdere il contatto con la vita affidandosi ai ricordi, all’amore che ha donato e ricevuto che resta come dato immutabile e motore del suo vivere quotidiano.

