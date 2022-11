Chi sono i figli di Luca Argentero e Cristina Marino?/ “Mia figlia è gelosa e…”

Luca Argentero e Cristina Marino, chi sono i figli

Luca Argentero e Cristina Marino sono in attesa della nascita della loro seconda figlia. L’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni indizi. La notizia dell’allargamento della famiglia è stata data dalla coppia via social: “Io, te, Nina e una nuova luce”. Cristina Marino ha condiviso un’immagine del pancione sul quale si riflettono alcuni raggi di sole: “Il Sole dentro”. In molti hanno letto un chiaro riferimento al sesso del nascituro. Con molta probabilità si tratta di una bimba che si chiamerà Sole.

In una recente intervista, Cristina Marino aveva rivelato il suo grande sogno: “Mi piacerebbe averne tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo”. Per poi aggiungere: “Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico”. I due hanno avuto la prima figlia Nina Speranza, nata il 20 maggio 2022. Ora Luca Argentero e la Marino sono pronti a diventare di nuovo genitori.

Luca Argentero ha ammesso di aver avuto paura quando è nata la prima figlia Nina Speranza. L’attore ha rivelato: “Da quando sono diventato padre la sensazione del pericolo è cambiata. Non ho mai temuto molto per me, ma da quando ho una figlia, il pensiero che mi possa succedere qualcosa è presente come timore di non poterci essere per lei, per proteggerla, ora che è ancora piccola”.

Parlando della gravidanza della compagna ha poi detto: “Non ho avuto paura durante la pandemia, anche grazie al fatto che Cristina, pur essendo al primo figlio, è stata bravissima”. Quando gli è stato chiesto di descriversi come genitore, il 42enne ha setto: “E ‘difficile vedersi dall’interno, credo che siamo molto equilibrati sia io che lei, non eccessivamente apprensivi, anche perché la palestra della pandemia ci ha allenato bene. Io sicuramente la massacro di foto, anche perché è una mia passione “. Luca Argentero ha infine aggiunto: “Mi sento molto fortunato ad aver incontrato la mia compagna, sono felice di prendermi cura di mia figlia con lei. Mi sento stimolato a dare il meglio di me”. Proprio in occasione della festa di compleanno dei 2 anni di Nina Speranza, Luca Argentero ha postato una tenera foto.

