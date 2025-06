Chi sono i figli di Nino Benvenuti: Stefano, Macrì, Giuliano e Francesco nati dal primo matrimonio, poi l'adozione di Soraya e la nascita di Nathalie

Sono stati due i matrimoni di Nino Benvenuti, che si è prima sposata in giovane età con Giuliana Fonzari, dalla quale ha avuto tre figli, e dopo ancora con Nadia Bertorello, nel 1998. Con lei, trent’anni prima, aveva avuto una figlia, Nathalie, nata fuori dal matrimonio. Un rapporto extraconiugale il loro per il quale il campione di pugilato sembrava voler lasciare tutto, la moglie e la famiglia. Fu proprio il pensiero dei figli a far cambiare idea a Nino Benvenuti, dopo la minaccia della prima moglie di non poter più vedere i suoi bambini. I figli di Nino Benvenuti sono dunque sei, cinque naturali e una adottata, anche se purtroppo non sono mancate le tragedie nella vita del pugile, che hanno coinvolto proprio i suoi “ragazzi”. Ma chi sono e in che rapporti erano con il papà al momento della morte, arrivata nel maggio del 2025?

Dal primo matrimonio con Giuliana, Nino Benvenuti ha avuto quattro figli e una l’ha adottata. Si tratta di Stefano, Macrì, Giuliano e Francesco. Dieci anni dopo il matrimonio, i due hanno adottato una bambina in Tunisia, Soraya. Proprio sul finire degli anni Sessanta, quando era ancora sposato con Giuliana e i suoi figli erano piccoli, Nino è diventato papà di un’altra bambina, Nathalie, nata dall’amore con Nadia Bertorello, che aveva conosciuto proprio nel 1967. Un grande amore il loro dal quale nacque una bambina, che però lui inizialmente non riconobbe.

Chi sono i figli di Nino Benvenuti: nel 2020 la morte di Stefano

Non sono noti i rapporti dei figli di Nino Benvenuti con il papà, almeno quelli nati dal primo matrimonio con Giuliana. Sappiamo invece che Nathalie, la figlia illegittima che poi ha conosciuto meglio il suo papà dopo il matrimonio dei genitori nel 1998, era profondamente innamorata del padre. Negli ultimi trent’anni, infatti, i due hanno avuto modo di viversi e conoscersi al meglio: per questo Nathalie è rimasta al suo fianco anche nei momenti difficili della malattia.

Nel 2020, uno dei figli di Nino Benvenuti è morto. Si tratta di Stefano, il primogenito, che si sarebbe tolto la vita sull’Altopiano del Carso. L’uomo stava scontando una condanna a quattro anni per furto quando ha scelto di togliersi la vita. Poche le informazioni, invece, sugli altri figli.

