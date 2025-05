Sono sei i figli di Nino Benvenuti: da Nathalie a Francesco

Nino Benvenuti non ha avuto solamente una carriera ricca di grandi successi ma anche una vita privata molto movimentata, con due matrimoni e sei figli. Nel 1961, dopo aver vinto l’oro olimpico, il campione di pugilato ha sposato Giuliana Fonzari: con lei ha avuto quattro figli, Stefano, Macrì, Giuliano e Francesco. Dieci anni dopo essersi sposati, i due hanno adottato una bambina tunisina, Soraya. Nel 1998, però, Nino è convolato a nozze con l’amore della sua vita, conosciuta trent’anni prima quando era ancora sposato: si tratta di Nadia Bertorello, la sua seconda moglie. I due avevano avuto, quando si erano conosciuti trent’anni prima, una figlia, Nathalie. Si tratta di una ragazza che all’epoca non fu riconosciuta dal campione di pugilato, che per via di varie pressioni decise di rimanere con la moglie.

Partendo la figlia Nathalie, ritrovata solamente dopo trent’anni, è stata profondamente amata da Nino, che ha passato con lei gli ultimi decenni della sua vita, amandola profondamente così come ha amato la mamma, Nadia. Meno buoni sembrano essere invece i rapporti con gli altri figli: sarà stata forse proprio la fine del matrimonio con Giuliana, la loro mamma, ad inasprire i legami tra i quattro e Nino Benvenuti, che ha dovuto fare i conti, nel 2020, con un dramma. La morte del primo figlio, Stefano.

Figli di Nino Benvenuti, chi sono: nel 2020 la morte del primogenito Stefano

Nel 2020 Nino Benvenuti ha dovuto fare i conti con un grande dolore: la morte del primo figlio, avuto dalla ex moglie Giuliana Fonzari. Stefano aveva 58 anni ed è stato trovato morto sull’altopiano del Carso: si sarebbe tolto la vita. L’uomo stava scontando una pena di quattro anni per furto di gioielli ai danni della ex compagna: sarebbe stata proprio la sua situazione giudiziaria, che lo costringeva a tornare in carcere la sera, a spingerlo al gesto estremo. Poche, invece, le informazioni che abbiamo in merito agli altri tre figli di Nino Benvenuti, Macrì, Giuliano e Francesco, così come alla figlia adottiva Soraya.