La vita privata di Omar Fantini: la sua ex moglie si chiama Francesca e i suoi figli sono Caterina ed Edoardo

Uno dei finalisti dell’Isola dei Famosi è il comico Omar Fantini che ha dimostrato di essere non solo un bravo giocatore, ma anche una compagnia affidabile per i suoi colleghi che come lui hanno sofferto la fame, il caldo e chi ne ha più ne metta. Ma cosa si sa della sua vita privata?

La sua ex moglie si chiama Francesca ed è stato un grande amore nella sua vita anche perché gli ha dato due figli ovvero Edoardo e Caterina. Si sono conosciuti quando avevano solo sedici anni e si sono subito dedicati alla creazione di un nido che è culminato nel matrimonio nel 2013. Poi però qualcosa si incrinato.

Omar Fantini: chi sono i suoi figli e l’ex moglie Francesca

Nel 2022 Omar Fantini si è separato con Francesca. Non si hanno informazioni a proposito della loro separazione, i motivi dietro la rottura e chi ne ha più metta. Le coppie si lasciano anche se hanno coronato il loro sogno con il matrimonio. Basti pensare alle tante coppie che si sono lasciate negli ultimi anni tra cui anche personalità del mondo dello spettacolo di un certo peso.

L’ex comico di Colorado, però, non è rimasto con il cuore addolorato troppo a lungo perché poi ha trovato gli occhi dolci di Zahra Chokri a fargli tornare il sorriso e la voglia di amare. Non si sa se è ancora in buoni rapporti con l’ex moglie, ma data la sua serenità in volto non si fa fatica a credere che sia riuscito e rifarsi una via senza dimenticare quella precedente.