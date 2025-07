Chi sono i figli di Paul Gascoigne, Regan, Mason e Bianca? Il primo è l'unico figlio naturale naro dall'amore con l'ex moglie Sheryl Failes.

La vita di Paul Gascoigne è sempre stata molto turbolenta, tantissimo è stato il successo che ha conquistato durante la sua carriera calcistica ma nella sua sfera personale ha commesso molti errori. A causa del suo problema con l’alcol e le droghe ha dovuto rinunciare alla sua ex moglie, Sheryl Failes, con lei era spesso violento e lei decise di dirgli addio. Dal loro amore è nato il figlio Regan, l’ex calciatore però decisi di adottare anche Bianca e Mason, i figli che l’ex moglie aveva avuto da una precedente relazione.

Con l’ex moglie il rapporto per anni è stato turbolento, con i figli però è sempre stato molto legato, in più occasioni ha chiaramente detto che loro sono il suo tutto. A livello mediatico Bianca Gascoigne, rispetto ai suoi fratelli, è sempre stata la più nota. Oltre ad essere una modella per un po’ ha fatto parte del mondo della televisione. La figlia di Paul Gascoigne ha partecipato alla diciannovesima edizione di Celebrity Big Brother, ha fatto parte del cast di Ballando con le stelle, si è aggiudicata la vittoria del reality Love Island e altro ancora.

In passato la figlia dell’ex calciatore ha provato a farsi spazio anche nel mondo della musica, provò senza riuscirci a partecipare a X Factor. Bianca Gascoigne ha poi deciso di intraprendere la carriera di imprenditrice, da qualche anno ha aperto uno strip club a Londra. Per quanto riguarda invece il figlio naturale di Paul Gascoigne, Regan, sin da piccolo ha manifestato una grande passione per la danza e nel corso della sua carriera di ballerino sta conquistando un notevole successo.

Durante uno show televisivo britannico Regan Gascoigne ha rivelato di essere bisessuale, qual è stata la reazione del padre? In una passata intervista ha raccontato di aver detto al figlio che non gli importava cosa faceva o chi ama, lui lo appoggerà sempre perché deve fare ciò che lo rende felice. Su Mason Gascoigne invece non si sa praticamente nulla perché è sempre stato molto riservato, non è molto attivo nemmeno sui social.