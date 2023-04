ALESSANDRO E GIORGIO MERK RICORDI, FIGLI RITA PAVONE/ Lei “Sono orgogliosa di loro”

Rita Pavone parla anche dei figli Alessandro e Giorgio Merk Ricordi a Domenica In. Dopo aver visto un filmato sulla sua famiglia, la cantante confessa: “Sono molto orgogliosa dei miei ragazzi, perché sono due bravi ragazzi”. Quindi, racconta di cosa si occupano: “Alex è un giornalista politico, lavora in Svizzera alla Rsi e ha intervistato grandi nomi della politica. Giorgio è un musicista straordinario, ha scritto una canzone di Sanremo, scrive cose meravigliose ed è intelligente”.

Infatti, Giorgio Merk Ricordi ha scritto ‘Niente (Resilienza 74)’ con cui Rita Pavone è tornata al Festival. Dunque, dovendo tracciare un bilancio, Rita Pavone è più che soddisfatta della sua famiglia: “Sono molto felice, perché è quello che volevo. Io faccio questo mestiere, ma questo è quello che amo”. (agg. di Silvana Palazzo)

Chi è Alessandro Merk Ricordi, il figlio maggiore di Rita Pavone?

Alessandro Merk Ricordi e Giorgio Merk Ricordi sono i figli dei due grandi cantanti Rita Pavone e Teddy Reno. Figli del grande amore che per più di 50 anni ha legato Rita e Teddy e fratellastri di Franco, il figlio che Teddy Reno aveva avuto con la sua ex moglie, hanno intrapreso strade simili a quelle dei genitori eppure a differenza loro hanno preferito mantenere le distanze dai riflettori e dal gossip.

Alessandro è il fratello maggiore di Giorgio, è nato a Lugano nel 1969 e vive a Ginevra. Attualmente Alessandro lavora come giornalista per la tv svizzera e ricopre il ruolo di capoedizione e coordinatore per l’attualità nazionale presso la redazione dell’Informazione web di Rsi. Alessandro ha svolto anche il ruolo di inviato e ha realizzato diversi approfondimenti per la nota rivista “Modem”. Anche lui proprio come i genitori sa cantare ma ha voluto prendere le distanze dal mondo musicale e anche da quello dei social. Alessandro infatti non ha un profilo Instagram e neanche altri social network, preferisce vivere una vita molto riservata e per questo motivo non sappiamo molto della sua vita privata.

Chi è Giorgio Merk Ricordi e perché lui e il fratello hanno due cognomi?

Giorgio Merk Ricordi è il secondo figlio di Rita Pavone, è nato nel 1974 a Lugano ma vive e lavora a Zurigo dove fa lo scrittore, il cantante e il musicista. A differenza del fratello Alessandro, Giorgio ha scelto di seguire la strada dei genitori Rita Pavone e Teddy Reno ma ha scelto soprattutto di inseguire i suoi sogni che oltre a procurargli un grande successo all’estero, hanno portato al successo e sul palco dell’Ariston di Sanremo la madre Rita.

Affermatosi soprattutto in Inghilterra, Giorgio ha scritto la canzone “Niente (Resilienza 74)” che ha segnato il ritorno di Rita Pavone sotto i riflettori dopo tantissimi anni. Giorgio ha un profilo Instagram ma è un profilo privato e molto riservato che conta solo 600 followers e anche la sua vita sentimentale resta per noi un mistero. Il nome di Giorgio è molto importante, era il nome del padre di Teddy Reno ma il cognome “Ricordi” è molto più importante. In pochi sanno che il vero nome di Teddy Reno era “Ferruccio Merk” ma i suoi genitori avevano origini ebraiche e negli anni della guerra Ferruccio, in fuga, decise di aggiungere il cognome “Ricordi” che tramandò anche ai suoi figli. Sia Giorgio che Alessandro, seppur distanti, hanno un rapporto meraviglioso con i genitori ed è possibile che Rita Pavone ne parlerà a breve a Domenica in.

