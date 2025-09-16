Grande dolore nella vita di Robert Redford: la morte dei suoi due figli Scott e James. Cosa fanno oggi le figlie Amy e Shauna

In lutto il mondo del cinema dato che è morto Robert Redford, protagonista di indimenticabili film come La Stangata, La mia Africa, Tutti gli uomini del Presidente, Gente comune e tanti altri che senza dubbio almeno una volta nella vita le persone avranno visto. Ma non tutti sanno della sua vita privata segnata da due lutti dolorosissimi dai quali si è rialzato a fatica grazie solo alla sua forza di volontà e all’amore delle persone che gli sono sempre stati accanto.

Nel 1958 ha sposato Lola Van Wagenen il cui matrimonio dura trent’anni e che porta alla luce ben quattro figli: Scott, Shauna, James e Amy. Senza alcun tipo di scandalo il matrimonio finisce e poi lui si sposa di nuovo nel 2009 con la pittrice e artista tedesca Sibylle Szaggars di quasi vent’anni più giovane.

Robert Redford: la morte del primogenito Scott e quella di James per un cancro

Purtroppo la vita di Robert Redford non è stata tutta rosa e fiori perché è stata piagata dalla morte di due figli su quattro: infatti il suo primogenito Scott, nato un anno dopo il matrimonio con Lola, è morto a soli due mesi per la sindrome della morte improvvisa. Altri figli sono arrivati, è vero, ma come disse lui in una vecchia intervista un dolore “non sparisce mai del tutto”.

Un altro dolore ha colpito il grande attore quando nel 2020 muore il figlio James detto Jamie che era un documentarista impegnato in cause sociali e ambientali a causa di un cancro al dotto biliare. Aveva subito due trapianti di fegato nel 1993. Nel 2005 padre e figlio avevano fondato The Redford Center. Nel 2018 l’attore ha detto addio alle scene perché non ne poteva più di stare sul set e perdere tempo tra un ciak e l’altro. Preferiva dedicare i suoi ultimi anni alla moglie, ai figli e alla pittura. Le altre due figlie sono Amy Redford, che fa l’attrice e la regista, e Shauna che è una fotografa.

