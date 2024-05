Chi sono i figli di Umberto Tozzi: Nicola Armando, Natasha e Gianluca/ Dopo alcune incomprensioni, pace fatta

Chi sono Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi, i figli di Umberto Tozzi? Il cantautore italiano di canzoni di successo come “Ti amo”, “Gloria” e “Donna amante mia” è anche papà di tre splendidi ragazzi. Si tratta di Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi nati dalle due storie d’amore più importanti di Umberto Tozzi. Il primogenito Nicola Armando è nato dal matrimonio tra Umberto Tozzi e la prima moglie Serafina Scialò, mentre Natasha e Gianluca Tozzi sono nati dal secondo matrimonio con Monica Michielotto. Una famiglia allargata, ma molto unita anche se in passato il cantautore è finito su tutte le pagine dei quotidiani e dei settimanali per una questione economica legate alla prima moglie Serafina Scialò. Cosa è successo?

In passato tra Umberto Tozzi e la prima moglie Serafina Scialò ci sono stati dei problemi di tipo economico con tanto di denuncia che il cantatore ha presentato e poi ritirato nei confronti della ex moglie. Un momento che ha sicuramente segnato l’adolescenza del primo figlio Nicola Armando Tozzi. Poi sono arrivati altri due bambini.

Il rapporto di Umberto Tozzi con i figli Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi

Oggi il rapporto tra Umberto Tozzi e il primogenitori Nicola Armando è sicuramente migliorato. Poi nella vita di Umberto Tozzi sono arrivati Natasha e Gianluca Tozzi nati dall’unione e dal matrimonio con Monica Michielotto. Il figlio Gianluca lavora a stretto contatto con il papà, visto che è entrato a lavorare nell’etichetta discografica dell’artista. Gianluca ricopre il ruolo di produttore, anche se per tanto tempo ha cercato di farsi strada nel mondo della musica lottando contro il preconcetto di “figlio di” per evitare pregiudizi e invidia.

Poi c’è la terza ed ultima figlia Natasha. L’unica figlia femmina della famiglia, Natasha si è fatta conoscere ed apprezzare per la sua bellezza e lavora come modella ed influencer. Non solo, in passato è balzata anche alla cronaca per le sue relazioni con Stefano Ricucci, ex compagno di Anna Falchi, e successivamente con Alberto Franceschi, il figlio del patron di Grafica Veneta.











