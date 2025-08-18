Chi sono i figli di Vasco Rossi? Davide, Lorenzo e poi Luca: i suoi ragazzi nati a cinque anni di distanza hanno tre mamme diverse

“Voglio una vita spericolata” cantava Vasco Rossi, che è riuscito a realizzare il suo sogno. Il rocker non ha avuto di certo una vita banale, come d’altronde sperava, e lo dimostra il fatto che nella sua vita abbia avuto tre figli, nati da tre donne diverse. I figli di Vasco Rossi sono Davide, Lorenzo e Luca, tre ragazzi nati da tre relazioni differenti. Eppure i primi due figli, Davide e Lorenzo, sono venuti al mondo nello stesso anno, nel 1986, ma da due mamme diverse. Il primo è figlio di Stefania Trucillo mentre il secondo è nato da Gabriella Sturani. Davide Rossi, venuto al mondo il 24 aprile del 1986 appunto, ha una carriera che si snoda tra musica e tv. È infatti un attore e ha recitato in diversi film come “Scusa ma ti chiamo amore” ma anche in fiction come ad esempio “Provaci ancora prof”. Nel 2018 è diventato tentatore di Temptation Island.

Il secondogenito di Vasco Rossi, Lorenzo Rossi, è stato riconosciuto dal papà solamente più avanti. Il ragazzo aveva infatti 15 anni quando Vasco lo ha riconosciuto ufficialmente. Una relazione che dunque i due hanno dovuto costruire con il tempo ma che ha portato a tanto amore da parte di entrambi. Il terzo figlio di Vasco Rossi si chiama Luca ed è nato dall’amore con la moglie, Laura Schmidt, con la quale ha una storia che va avanti ormai da quarant’anni. Il terzogenito è venuto al mondo nel 1991.

Chi sono i tre figli di Vasco Rossi: “Ci sarò sempre”

Vasco Rossi ha raccontato sui social di essere diventato papà in un momento in cui forse non era pronto e preparato, ma con il tempo ha imparato questo mestiere, il più bello del mondo. Oggi il rapporto con i suoi tre figli è splendido, tanto che il rocker ha scritto: “Sono orgoglioso dei miei figli e loro lo sanno che ci sarò sempre per tutti e tre: Luca, Lorenzo e Davide”.