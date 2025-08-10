Chi sono i figli di Wanda Ferragamo? L'imprenditrice e lo stilista si sposarono nel 1940 e poi scelsero Firenze come la loro casa per...

Chi sono i figli di Wanda Ferragamo e cosa sappiamo dell’eredità che hanno dovuto raccogliere dopo la scomparsa della madre, portando avanti lo storico marchio creato quasi un secolo fa da papà Salvatore? Questa sera l’appuntamento per saperne di più con una saga imprenditoriale e famigliare straordinaria è su Rai 3 dato che alle 20.15 andrà in onda una nuova puntata di “Illuminate”, il format che propone dei docu-film sulle eccellenze italiane al femminile: e col ritratto che verrà fatto di Wanda Ferragamo, vedova di Salvatore, e venuta a mancare nel 2018, possiamo cogliere l’occasione per accedere i riflettori sui sei eredi di quel marchio creato dal padre ma che fu la moglie a rendere di dimensioni globali. Scopriamo dunque chi sono i figli di Wanda Ferragamo e di Salvatore.

Chi sono i figli di Wanda Ferragamo, cosa fanno oggi gli eredi superstiti e come portano avanti la storica casa di moda fondata nel lontano 1927 dal papà a Firenze, di ritorno dagli Stati Uniti? Per rispondere dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e precisamente al periodo prima della Seconda Guerra Mondiale, quando Salvatore, 41enne, conobbe e poi sposò quasi subito la sua compaesana di Bonito (Avellino), Wanda Miletti, da cui lo separava un gap di ben 23 anni, per poi stabilirsi in quella Firenze che diverrà la loro casa e il centro del loro mondo. Dal matrimonio, celebrato nel 1940, nacquero sei figli ovvero Fiamma, Ferruccio, Giovanna, Fulvia, Leonardo, Massimo. Oggi sono ancora in vita quattro di loro, mentre sono venute a mancare prima Fiamma, figura storica per la griffe, e successivamente Fulvia (responsabile del comparto accessori e anche vice-presidente), scomparsa a 67 anni nel 2018, proprio qualche mese prima della madre.

FIAMMA FERRAGAMO, DOPO LA MORTE DEL PADRE RESE GLOBALE LA MAISON

Raccontando chi sono i figli di Wanda Ferragamo possiamo partire da Ferruccio, oggi 79enne, e presidente della Salvatore Ferragamo Spa dal 2006 al 2021, prima di cedere il timone al fratello minore Leonardo: è stato lui a prendere in mano l’azienda dopo che per oltre cinquant’anni era stata guidata dalla storica matriarca ed è anche noto alle cronache mondale per via del divorzio dalla seconda consorte, Ilaria Giusti, una causa milionaria nata per via dei presunti tradimenti della donna e a cui è rimasto comunque un cospicuo assegno anche se, stando alla Cassazione, la separazione sarebbe da imputare a lei e non le spetta il “tenore di vita mantenuto precedentemente”. Se Giovanna oggi è vicepresidente della holding e Massimo Ferragamo oggi è il presidente di Ferragamo USA, la filiale americana della maison, merita qualche parola in più Fiamma, morta a soli 57 anni per via di un tumore.

In questo breve viaggio alla scoperta dell’eredità famigliare del geniale Salvatore e di chi sono i figli di Wanda Ferragamo, possiamo aprire una finestra su Fiamma: classe 1941 e nata a Firenze, è scomparsa nel 1998 a causa di un tumore al seno ma, assieme alla madre, dopo la morte del fondatore della Casa, ha non solo proiettato il nome nell’élite del prêt-à-porter ma ha creato pure alcuni prodotti-simbolo della griffe. “È una ferita ancora aperta” aveva detto tempo fa la madre parlando della perdita della figlia a tanti anni di distanza: l’allora ragazza aveva ereditato l’azienda del padre quando aveva solo 19 anni ed era la più grande dei sei figli. Eppure le due donne sono riuscite insieme a rendere la Ferragamo Spa uno dei simboli più fulgidi del ‘made in Italy’ oltre confine, rappresentando inoltre in un periodo in cui anche in Italia c’era una mentalità patriarcale e poco aperta all’imprenditoria femminile un esempio dal punto di vista manageriale per tante donne venute dopo di lei. La diagnosi del cancro non le impedì nell’ultimo periodo di continuare a lavorare, dedicandosi con passione al suo lavoro e dando vita a quelli che sono unanimemente riconosciuti come oggetti d’arte e non solo splendidi esempi di alta artigianalità.