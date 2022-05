Chi sono i finalisti dell’Eurovision 2022?/ Chanel gareggerà per la Spagna e…

Eurovision 2022, Mahmood e Blanco in finale per l’Italia

Dopo la vittoria di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo, l’attenzione degli italiani è rivolta all’imminente partecipazione all’Eurovision Song Contest. Questa sera si volgerà la prima semifinale in diretta su Raiuno. In questa occasione gareggeranno 18 paesi e voteranno anche Francia e Italia. Il regolamento dell’Eurovision Song Contest prevede che le cinque nazioni che hanno supportato economicamente l’evento possano avere garantito l’accesso in finale ai loro esponenti in gara. Le nazioni in questione sono denominate Big Five, si tratta di: Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna.

I primi cinque finalisti sono Mahmood e Blanco che gareggiano per l’Italia con la canzone “Brividi”, Alvan ft. Ahez con la canzone Fulenn per la Francia, Malik Harris con la canzone Rockstars per la Germania, Chanel con la canzone SloMo per la Spagna e Sam Ryder con la canzone Space Man per il Regno Unito. Nelle semifinali partecipano al voto solo i paesi coinvolti in quella semifinale più 2 dei 5 paesi direttamente in finale. In finale ci sono 26 canzoni. Azzerati tutti i punteggi ci sono le stesse votazioni delle semifinali. Quindi nè la giuria nè al televoto dall’Italia si potranno votare Mahmood e Blanco. Vince chi ha il punteggio più alto e il paese dovrà organizzare la prossima edizione.

Avan e Ahez sono i cantanti che rappresentano la Francia all’Eurovision 2022 di Torino. Le tre ragazze che compongono questo girl group francese si sono conosciute in Bretagna, frequentando lo stesso liceo. Nel 2018 cominciano a esibirsi in trio, mentre risale al 2021 l’incontro fortunato con Alvan, in un bar di Rennes. Da quel momento è nata la collaborazione che porterà tutti e quattro gli artisti a esibirsi insieme sul palco del Pala Olimpico di Torino per cercare di aggiudicarsi la vittoria dell’Eurovision 2022. A gareggiare per la Germania è Malik Harris. Alle spalle ha un EP pubblicato con Universal Music Germany, la prima discografica a credere nel suo talento. Apprezzatissimo in patria, si è guadagnato un posto sul palco dell’Eurovision 2022 di Torino grazie alla vittoria del contest nazionale Germany 12 Points dove ha sbaragliato la concorrenza grazie alla forza del brano Rockstars che riascolteremo live sul palco della kermesse internazionale.

Chanel invece rappresenterà la Spagna. È un volto conosciuto anche in Italia per il suo ruolo nella soap Il Segreto trasmessa su Canale 5. Chanel, la rappresentante della Spagna all’Eurovision 2022, porta in gara sul palco del Pala Olimpico di Torino la canzone SloMO. Il brano è già una hit su scala nazionale e pare che la performance che l’artista porterà sul palco sarà davvero adrenalinica e sensuale. Per il Regno Unito ci penserà invece Sam Ryder. L’artista ha un fan inaspettato, Cristiano Malgioglio. Sam Ryder, il cantante che rappresenta il Regno Unito all’Eurovision 2022, porta in gara il brano Space man. Il brano è stato scritto durante un’estate con gli amici, come raccontato dall’artista. Chi si aggiungerà a loro nelle semifinali?











