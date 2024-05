Chi sono i finalisti di Amici 2024: i ballottaggi, pagelle live/ Dustin, performance straordinaria e…

Prende forma la lista dei finalisti di Amici 2024, ecco chi sono: Marisol parte col piede giusto in semifinale

Puntata ricca di verdetti ad Amici 2024. D’altra parte siamo in semifinale e non potrebbe essere diversamente. L’attenzione del pubblico è tutta rivolta ai finalisti, la cui “lista” completa e definitiva verrà comunicata al termine di questa puntata. Quando siamo giunti oltre il giro di boa della puntata, abbiamo già un paio di verdetti, che sono i seguenti: Marisol e Dustin evitano i ballottaggi e sono due finalisti sicuri.

Marisol ha vinto la prima manche, per la gioia di Alessandra Celentano. Ha ballato sulle note di Alba chiara, regalando una coreografia dove ha fatto pole dance attorno ad un lampione. Nulla di particolarmente esaltante, ma dal punto di vista tecnico se approva la Celentano approviamo anche noi. Sarà interessante vederla all’opera in finale, soprattutto se saprà proporre qualcosa di nuovo. Non è mai troppo tardi. Voto nelle pagelle? 7 pieno, con fiducia.

Due finalisti, come dicevamo. E a caldo il buon Dustin supera Marisol nelle nostre pagelle live di Amici 2024. Ci è piaciuta molto la sua esibizione, ma anche la sua tenacia e la sua capacità di stare sul palco. Nella sfida contro Sarah, Dustin balla (I can’t get no) satisfaction. Dimostra di essere un professionista già fatto e formato e non poco.

L’accesso tra i finalisti è più che meritato e certificato dalla sfida vinta contro Holden e Petit. Zerbi e Celentano possono sorridere, un altro loro prodotto è pronto a spiccare il volo. Anche da lui, in finale, ci aspettiamo un ulteriore step di crescita, ma indipendentemente da questo il percorso ad Amici del ballerino resta straordinario. Voto 8.

