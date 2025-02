Finalisti Masterchef Italia 14: chi sono Simone e Jack

Simone Grazioso è uno dei quattro finalisti di Masterchef Italia 14 e, questa sera, nel corso della finalissima del talent show culinario, proverà a convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ad assegnarli la vittoria. Imprenditore edile, di origine siciliana ma nato e cresciuto ad Alba, Simone ha 35 anni e, nel corso delle varie puntate di Masterchef, ha dimostrato non solo di sapersi adattare a diverse tecniche di cucina, ma anche grande passione e determinazione. Pur non avendo grandi doti tecniche, ha dimostrato di avere coraggio e di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.

Jacopo “Jack” Canevali ha 26 anni, è un content creator e social media manager di Cesano Boscone (MI) avendo circa 500mila followers su Ti Tok. Creativo e audace, ha dimostrato di saper trasformare in pietanze le emozioni e le storie rendendo il piatto vivo. Astuto, intelligente e ambizioso, non lascia nulla al caso e studia accuratamente tutto ciò che è necessario fare per raggiungere l’obiettivo finale.

Finalisti Masterchef Italia 14: chi sono Mary e Anna

Ci sono anche due donne tra i finalisti di Masterchef Italia 14. La 32enne Anna Yi Lan è nata a Milano da genitori cinesi ed è cresciuta a Venezia. La cucina è sempre stata la sua passione che ha deciso di seguire dopo aver lavorato per diverso tempo nella comunicazione della moda. Durante il percorso a Masterchef Italia, ha dimostrato di saper fondere, stando attenta ai gusti, tradizione e innovazione conquistando con i suoi piatti i giudici. Elegante, precisa e sempre molto costante, con le sue capacità, ha conquistato anche il pubblico.

La quarta finalista di Masterchef Italia 14 è Mary Cuzzupè, manager di 30 anni che, dopo aver scoperto di essere celiaca, ha deciso di dedicarsi alla cucina per sperimentare nuove ricette senza glutine. La sua è una cucina elegante a cui si dedica mantenendo sempre la calma anche di fronte a sfide e situazioni particolarmente complesse.