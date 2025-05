Finalisti Pechino Express 2025: chi sono le coppie in semifinale

Ultimi sforzi per le coppie di Pechino Express 2025 ancora in gara e che oggi, giovedì 1° maggio 2025., nel corso della semifinale, proveranno a strappare il biglietto per la finalissima. Per riuscire ad arrivare all’ultima rappa, le coppie dovranno percorrere 305 chilometri durante i quali non mancheranno sfide, insidie e difficoltà oltre ai problemi di convivenza che, nella penultima tappa, potrebbero essere decisivi per restare in gara, ma chi sono i viaggiatori che, questa sera, proveranno ad arrivare all’ultima tappa per poter, poi, puntare alla vittoria finale?

A muoversi lungo i 305 chilometri con uno zaino in spalla e un solo euro saranno ben quattro coppie molto diverse tra loro ovvero i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Finalisti Pechino Express 2025: chi rischia l’eliminazione

La coppia super favorita per conquistare un posto nella finale di Pechino Express 2025 è quella dei Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi. Sportivi, competitivi e con un grande spirito agonistico, dopo aver superato senza grandi problemi le prime otto tappe di Pechino Express 2025, sono considerati, dal pubblico, già in finale. Con loro, però, potrebbero strappare il biglietto per l’ultima tappa anche le Atlantiche. Giaele De Donà e Ivana Mrazova, partite come le modelle che sarebbero uscite alla prima tappa, sono riuscite a superare le varie puntate fino a conquistare la finalissima.

Tuttavia, a tirare fuori le ultime energie per arrivare in finale, saranno anche i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese che, come le altre due coppie, sono stati protagonisti di un viaggio straordinario. Stabilire, dunque, chi saranno le coppie finaliste è davvero difficile ma non è assolutamente da escludere un verdetto a sorpresa.