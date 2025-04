Chi sono i finalisti di The Voice Senior 2025: 3 concorrenti per ogni team

Il giorno della finalissima dell’ultima puntata di The Voice Senior 2025 è arrivato e, per i dodici finalisti, è arrivato il momento non solo di tirare fuori il talento vocale, ma anche quella personalità in grado di sbaragliare la concorrenza e conquistare la fiducia del pubblico. Dopo le blind auditions e la semifinale durante la quale i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino hanno dovuto scegliere i tre concorrenti da portare in finale, questa sera, sul palco di The Voice Senior 2025 si esibiranno ben 12 cantanti, 3 per ogni team. Sarà una serata particolarmente emozionante per i finalisti che, accompagnati dalla band del programma di Raiuno, dovranno esibirsi rigorosamente dal vivo.

Chi è Patrizia Conte, finalista The voice senior/ Promossa dai social:"la più grande e bella voce italiana"

L’esibizione arriva al termine di una settimana importante durante la quale hanno preparato le varie esibizioni con i coach che, a loro volta, questa sera, si sfidano per cercare di portare alla vittoria uno dei loro talenti, ma chi sono i dodici finalisti?

I nomi dei finalisti di The Voice Senior 2025

Per i coach Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè non è stato affatto facile scegliere i dodici finalisti e mandare a casa gli altri concorrenti che, con fatica, avevano conquistato la semifinale di The Voice Senior 2025. Tutti e quattro i coach, tuttavia, durante la semifinale, hanno dovuto fare delle scelte e, al termine della puntata, sono stati svelati i nomi di tutti i finalisti.

Graziella Marchesi, finalista The voice senior/ Conquista I social: "siamo tutti con te". Sarà la vincitrice?

Questa sera, dunque, la squadra di Arisa sarà rappresentata da Maura Susanna, Danilo Grimieri De Ioanni, Monica Bruno. Gianni Petrillo, Paolo Pietroletti, Loredana Maiore sono i finalisti del team di Loredana Bertè mentre la squadra di Clementino ha come finalisti Luigi Lusi, Alessandro Acciaro, Luigi Fontana. Infine, per il team di Gigi D’Alessio, in finale, troviamo Luca Virago, Graziella Marchesi, Patrizia Conte.