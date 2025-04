Finalisti The Voice Senior 2025: chi sceglieranno i giudici

Tempo di scelte per Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè che, nella semifinale in onda oggi, venerdì 4 aprile, sceglieranno i finalisti di The Voice Senior 2025. Dopo i tagli fatti nella scorsa puntata, questa sera, nel corso della semifinale, si esibiranno ben 24 concorrenti, sei per ogni squadra, per permettere ai giudici di scegliere i tre concorrenti da portare in finale.

Nel corso della penultima puntata, i semifinalisti di The Voice Senior 2025 si esibiranno per l’ultima volta davanti ai giudici a cui spettano le ultime scelte. A decretare i nomi dei finalisti, infatti, saranno i quattro coach che, per tutta la settimana, li hanno aiutati a preparare anche le varie esibizioni. Il pubblico, infatti, potrà esprimere la propria opinione solo durante la finale quando dovrà scegliere il vincitore.

Finalisti The Voice Senior 2025: chi sono i semifinalisti

La semifinale di The Voice Senior 2025 sarà ricca di musica, ma anche di emozioni per i semifinalisti che vivranno una serata davvero speciale. A contendersi un posto in finale, per la squadra di Arisa, saranno: Maura Susanna, Lucia Del Piano, Gianni Valente, Antonio Summa, Danilo Grimeri De Ioanni, Monica Bruno. I semifinalisti della squadra di Clementino sono: Luigi Lusi, Bruno Mercatelli, Gian Vittorio Spolverato, Alessandro Acciaro, Andrea Caserta e Luigi Sbriccoli Fontana.

Luca Birago, Silvio Cairola, Graziella Marchesi, Patrizia Conte, Francesco Cammilleri e Francesco Cosa sono i semifinalisti della squadra di Gigi D’Alessio. Infine, per la squadra di Loredana Bertè, in semifinale, troviamo Loredana Maiuri, Gianni Petrillo, Claudio Maggio, Franco Desideri, Eleonora Salvi e Paolo Pietroletti. Tra i 24 semifinalisti, dunque, chi saranno i dodici talenti che riusciranno a strappare il biglietto per la finale? Lo scopriremo al termine della serata.

