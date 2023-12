Chi sono i finalisti di X Factor 2023?/ Da Maria Tomba a Sarafine, ecco i fantastici quattro

X Factor 2023: i nomi dei quattro finalisti

Il momento più atteso, quello della finale di X Factor 2023, sta per arrivare. Nella puntata di giovedì 7 dicembre, sarà decretato il vincitore della 17esima edizione del talent show che ha debuttato sulla Rai per poi trasferirsi su Sky. Al termine di una semifinale combattuta e ricca di colpi di scena che ha portato all’eliminazione di ben tre concorrenti ovvero Astromare, Angelica e Settembre. Una triplice eliminazione che ha spiazzato il pubblico che, nella finalissima di giovedì prossimo, dovrà decretare il vincitore attraverso il televoto, ma chi sono i concorrenti che, al termine di una semifinale ricca di emozioni e colpi di scena hanno strappato il biglietto per l’ultima, attesissima puntata di X Factor 2023?

A contendersi la vittoria in finale saranno Stunt Pilots, Sarafine, Maria Tomba, Il Solito Dandy. Quattro indiscutibili talenti molto diversi tra loro, ma che possono tranquillamente puntare alla vittoria.

Chi sono i finalisti di X Factor 2023

Maria Tomba, finalista di X Factor 2023, ha solo 20 anni, è originaria di Verona, ma vive a Milano, in un convitto di suore. Studia, ma sogna di diventare una star e di poter fare un tour mondiale. Ha conquistato tutti con la sua voce, ma anche con il suo carattere espansivo. Sarafine, invece, ha 34 anni, è originaria della Calabria ma vive a Bruxelles. Ha lavorato per un periodo come assistente amministrativa, ma per inseguire il suo sogno ha deciso di licenziarsi per potersi dedicare totalmente alla musica.

Gli Stunt Pilots sono un trio fondato nel 2020 durante la pandemia ed è così composto: il chitarrista e cantante Zo, il bassista Moonet e il batterista Farina. Avendo gusti musicali diversi, la loro musica tocca generi vari come elettronica, trap e rock. Il quarto ed ultima finalista, infine, è Il solito Dandy. Classe 1993, ha origini torinesi e si è avvicinato alla musica sin da bambino quando, insieme al nonno, durante varie sessioni di pittura, ascoltava musica lirica. Dopo il diploma, ha scelto di dedicarsi alla musica e nel 2018 si è trasferito a Roma.













