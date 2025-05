Finalisti Sognando… Ballando con le stelle: Vanessa resta la super favorita

Il giorno della semifinale di Sognando… Ballando con le stelle è arrivato e, al termine di una lunga puntata, saranno svelati i nomi dei finalisti che, venerdì 30 maggio, si contenderanno la vittoria durante la finalissima che renderà il vincitore il nuovo maestro di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti in gara, la super favorita per conquistare un posto in finale resta Vanessa che, dopo aver vinto la prima puntata, ha incantato tutti anche nella seconda puntata restando in cima alla classifica con 50 punti.

Tuttavia, con la ballerina in coppia con Carlo Aloia, hanno grandi possibilità di superare indenni la semifinale anche Yuriche è in coppia con Alessandra Tripoli e Chiquito che, invece, gareggia con Anastasia Kuzmina. Anche quest’ultimi hanno concluso la seconda puntata in cima alla classifica con 50 punti e tutte e tre hanno non solo grandi possibilità di arrivare in finale, ma anche di vincere.

Eliminati Sognando… Ballando con le stelle: Valentina rischia

Chi, invece, rischia di non arrivare in finale e di dire addio al sogno di diventare una maestra di Ballando con le stelle è Valentina che è in coppia con Nikita Perotti. Dopo una prima puntata che aveva lasciato dubbi alla giuria, durante la seconda puntata, Valentina non è riuscita a convincere i giudici nella sua totalità. Tra tutti, quella che ha maggiormente espresso perplessità è stata Selvaggia Lucarelli che, pur apprezzando il talento della ballerina, ha sottolineato come la sua statura non aggiungerebbe nulla al cast dei maestri di Ballando essendoci già delle maestre della sua stessa altezza come Anastasia Kuzmina.

Tuttavia, nonostante i dubbi della giuria, Valentina è comunque riuscita a portare a casa i consensi del pubblico superando la seconda puntata e conquistando un posto in semifinale. Secondo il web, tuttavia, resta lei una delle favorite all’eliminazione di questa sera.