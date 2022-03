Chi sono i finalisti Il Cantante Mascherato 2022/ Volpe e Camaleonte in pole position

Chi saranno i finalisti de “Il Cantante Mascherato 2022”

La puntata di stasera venerdì 25 marzo de Il Cantante Mascherato si apre con una sfida inedita, Lumaca è chiamata a difendere il proprio posto dall’arrivo di due nuove maschere: Pulcino e Gatta. Inoltre tornano due volti amati di questa edizione, usciti forse troppo presto come Alba Parietti che farà un omaggio a Mina insieme a Cristina D’Avena. Per quanto riguarda i duetti di stasera, questi gli accoppiamenti. Volpe sfida Soleluna su Al Bano. La prima con “E’ la mia vita”, la seconda con “Nostalgia Canaglia”. Poi tocca a Lumaca e Gatta su Gigi D’Alessio. I brani saranno rispettivamente “Non mollare mai” e “Mon Amour”. Infine Pinguino sfiderà il vincente del duello tra Lumaca e Pulcino. Sulle note di Arisa i brani scelti sono “Mi sento bene” e “Sincerità”.

“Il Cantante Mascherato 2022”: in poleposition Volpe e Camaleonte per l’accesso alla finale

Tra i possibili finalisti de “Il Cantante Mascherato 2022” partono in poleposition Volpe e Camaleonte. Imponente e bella, la Volpe è tra le maschere più interessanti e secondo alcuni dei giudici potrebbe nascondere al suo interno un “Canguro”. Si tratterebbe, infatti, del famoso volto della televisione, Massimo Lopez, celebre proprio per l’interpretazione dell’animale saltellante negli anni ’90 su Canale 5. Anche il Camaleonte sta mostrando cose egregie sul piano musicale. Le sue interpretazioni hanno colto nel segno e potrebbero portarlo fino alla finale. Venerdì prossimo, salvo cambiamenti del palinsesto, verrà decretato il vincitore: chi si nasconderà sotto la maschera che trionferà? Gli indizi porteranno sulla strada giusta? Intanto stasera c’è la seconda semifinale. Le maschere in gara nella terza edizione de Il cantante mascherato sono state 12: l’obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire a svelare l’identità del cantante che si cela dietro la maschera. Chi riuscirà a resistere fino alla fine? Intanto, ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili in replica sulla piattaforma Rai Play.

