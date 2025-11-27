X Factor 2025 è arrivato alla semifinale: ecco i quattro possibili finalisti secondo i pronostici, un'assenza spiazza

La semifinale di X Factor 2025 è alle porte e, con essa, la corsa ai quattro posti disponibili per la finalissima del 4 dicembre a Napoli. Secondo i pronostici degli esperti Sisal, il quadro dei candidati più probabili si sta delineando con una certa chiarezza: sul podio dei favoriti compaiono Rob ed eroCaddeo, praticamente appaiati in vetta con una quota identica di 1,02, seguiti da PierC – stabile per tutta l’edizione – valutato a 1,33, e da Tomasi, che con un 1,65 resta pienamente in gioco per un posto nella serata conclusiva.

Sono loro i quattro nomi su cui puntano, al momento, gli analisti, anche se la semifinale di quest’anno presenta un elemento di imprevedibilità in più: una doppia eliminazione che potrebbe rimescolare le carte. Più indietro nelle possibilità di accesso alla finale troviamo Tellynonpiangere a 2,25 e Delia a 3,00, due concorrenti che in altre edizioni avrebbero avuto numeri ben diversi ma che, in questa stagione, pagano un percorso meno lineare o meno convincente nei live.

I possibili finalisti di X Factor 2025: gli ultimi sorpassi

La domanda successiva, inevitabile, riguarda non solo chi arriverà in finale, ma chi potrà realmente aspirare al titolo. Per gran parte della stagione il favorito assoluto è stato PierC, dopo le sue “audition” che hanno portato alle lacrime giudici e pubblico. Tuttavia, tutto è cambiato con l’ascolto degli inediti. A sorprendere sono stati eroCaddeo, il cui singolo è finito nella top20 di Spotify, e Rob, seguita da Paola Iezzi, che con il suo brano pop-punk Cento ragazze ha conquistato il pubblico.

D’altro canto, la canzone di PierC non sembra essere arrivata agli spettatori, almeno per ora. Il risultato è un sorpasso netto nelle quote: Rob ora vola al comando a 2,75, inseguita da eroCaddeo a 3,50, mentre PierC scivola a 4,00, pur restando un nome fortissimo in quest’edizione di X Factor.