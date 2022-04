Chi sono i Follya, ex Dear Jack?/ Il nuovo gruppo guidato da Alessio Beranbei

Il nome dei Follya, che hanno da poco pubblicato il loro primo singolo dal titolo “Morto per te“, potrebbe dire poco a molti, al punto tale da pensare che si tratti di una band che ha fatto da poco il suo esordio nella scena musicale, ma in realtà non è così. Il gruppo, infatti, nasce “dalle ceneri” dei Dear Jack, che hanno guadagnato la popolarità nel 2014 partecipando alla tredicesima edizione di “Amici”.

Nonostante i numerosi apprezzamenti (hanno conquistato in quell’occasione il premio della critica), non sono mancati gli alti e bassi, evidenti quando nel 2015 il frontman Alessio Bernabei aveva deciso di lasciare per intraprendere la carriera da solista. Anche quella scelta non si è rivelata poi così corretta e così ora gran parte dei componenti hanno deciso di unire le forze e creare i Follya.

Dai Dear Jsck ai Follia: chi sono i componenti della band

A comporre i Follya sono gli stessi musicisti che facevano parte dei Dear Jack, a eccezione di Lorenzo Cantarini, che ha voluto spiegare sui social cosa lo abbia spinto a rinunciare al progetto: “È bello vedere tanto movimento attorno a me e ai miei amici fraterni, ex compagni di band. Negli scorsi anni abbiamo vissuto qualcosa di raro e prezioso, lo abbiamo condiviso con tantissime persone, tra cui voi, e mi fa piacere sentire che i ricordi di queste esperienze saranno nostri per sempre. Abbiamo anche commesso errori e uno dei peggiori nei confronti di chi ci ha seguiti è stata ‘l’ambiguità della comunicazione’. La ragione di tutto ciò è semplice: paura e insicurezza. Perciò alla domanda ‘Perché Lorenzo non fa parte dei nuovi Dear Jack?’, la risposta completa è ‘Perché Lorenzo ha scelto un altro percorso, ma anche perché la presenza di Alessio esclude automaticamente quella di Lorenzo e non potrebbe essere altrimenti. Non ci sarebbe stato posto per me. Piantiamola con polemiche su formazione, passato, futuro. Di ciò che sto facendo inizierò a parlarne nei prossimi giorni con post dedicati”.

Alla chitarra troviamo quindi Francesco Pierozzi, al basso Alessandro Presti, alla batteria Riccardo Ruiu, tornato già nel 2017 dopo circa quattro anni d’assenza.











