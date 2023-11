Chi sono i fratelli di Fiordaliso?/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: emozioni in arrivo per la cantante

Chi sono i fratelli di Fiordaliso

Nella casa del Grande Fratello 2023, Fiordaliso alterna momenti in cui tira fuori la sua grinta e la voglia di divertirsi ed altri in cui si lascia andare alle emozioni parlando della propria vita privata. Accanto ad una carriera straordinaria, Marina Fiordaliso non ha avuto una vita facilissima. Figlia di Auro Fiordaliso, sardo di Quartu Sant’Elena, e di Carla Pozzi, piacentina, Marina è la primogenita di sei figli. Per colei che sarebbe diventata la cantante amatissima da tutti, non è stato facile crescere in una famiglia numerosa. A 15 anni, così, resta incinta del primo figlio e si allontana dal padre affrontando la gravidanza da sola.

Con il tempo, Marina è riuscita a ristabilire un rapporto con solo con i genitori, ma anche con i fratelli a cui è molto legata come ha raccontato lei stessa in alcune intervista in cui, in particolare, ha parlato di Luciano, il fratello morto a causa di un tumore al cervello. Degli altri fratelli, però, non si sa molto altro.

Sorpresa dei fratelli di Fiordaliso al Grande Fratello 2023

Nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello 2023, il pubblico avrà modo di conoscere i fratelli di Fiordaliso che entreranno in casa per farle una sorpresa. Sarà un momento davvero speciale per l’artista che è legatissima ai suoi affetti e che, probabilmente, si lascerà andare facilmente alle emozioni.

Insieme ai fratelli, così, Fiordaliso avrà la possibilità di ricordare il suo passato e gli anni vissuti con loro nonostante sia andata via di casa molto giovane. Una piccola carezza, dunque, per la cantante che, nella casa di Cinecittà, non si sta affatto risparmiando.

