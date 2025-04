Sono quattro i fratelli di Papa Francesco, con i quali il Pontefice è cresciuto, vivendo un’infanzia felice e ricca di momenti indimenticabili. Una famiglia felice, spezzata solamente dalla morte del padre Mario, quando lui aveva 25 anni. Il Pontefice, come dicevamo, ha vissuto un’infanzia serena in una famiglia di origini italiane: i genitori si sono presi cura in ogni modo di lui e dei suoi fratelli, Alberto Horacio, Oscar Adrian e Marta Regina, oltre che della più piccolina, Maria Elena. Proprio lei, di dodici anni in meno rispetto al Pontefice, è l’unica dei fratelli e le sorella di Papa Francesco ancora in vita. La sorella Maria Elena, non solamente è l’unica ancora viva, ma è anche l’unica che ha assistito alla sua elezione come Papa.

Proprio Maria Elena, con il fratello ha sempre avuto un rapporto speciale, nonostante lei fosse la più piccolina e lui sia andato via di casa molto giovane per entrare in seminario. Maria Elena è sempre stata orgogliosa dei traguardi di suo fratello e ha raccontato: “Era ed è mio fratello e il mio migliore amico. Era sempre divertente e mi ha molto sostenuto, come si addice a un fratello maggiore”. Proprio Jorge Mario, conosciuto come Papa Francesco, ha avuto con sua sorella Maria Elena un rapporto speciale: lei era infatti la più piccola e quando il papà è morto, ha cominciato a prendersi cura della sorellina come se fosse un po’ il papà.

Fratelli e sorelle di Papa Francesco: l’infanzia felice con l’Italia nel cuore

Nonostante Papa Francesco e i suoi fratelli siano nati a Buenos Aires, le origini italiane sono sempre state fortissime nella loro famiglia. Jorge Mario, infatti, è cresciuto con due genitori che hanno sempre rispettato le tradizioni della Patria: la domenica, ad esempio, si andava a messa e poi si mangiava tutti insieme con pranzi lunghissimi, con sei sette portate. E, come raccontato da Maria Elena, i fratelli e sorelle di Papa Francesco sono stati tutti educati severamente dal padre, che non li ha mai picchiati ma ha saputo farsi rispettare con un solo sguardo, trasmettendo loro dei valori importanti.