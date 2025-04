Jey e Checco Lillo, chi sono i “Magici” da poco eliminati da Pechino Express

Troviamo anche Jey e Checco Lillo tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio come sempre su Rai 1. I due fratelli saranno ospiti nel salotto di Caterina Balivo per un’intensa chiacchierata a tu per tu con la padrona di casa, tra confessioni sulla loro vita, carriera e sulla passione per la magia. Non per questo si sono fatti chiamare “I Magici” nella recente esperienza vissuta a Pechino Express, dove hanno partecipato in coppia e conclusa con l’eliminazione.

Miriam Dalmazio, chi è l'attrice di "Costanza"/ Il compagno Paolo, il figlio Ian e i progetti futuri sul set

Ma che cosa sappiamo dei due fratelli? Il più famoso è Jey Lillo, il fratello maggiore, classe 1997: nato a Napoli, sin da bambino si è appassionato del mondo della magia cimentandosi con le sue prime esperienze e i suoi primi esperimenti e prendendo come punto di riferimento Criss Angel, celebre illusionista americano. Una passione portata anche nel mondo dei social, dove è diventato popolare attraverso i suoi video che hanno fatto incetta di follower diventando virali su piattaforme come TikTok.

Filippo Turetta, 75 coltellate non sono crudeltà/ Magistrato De Gioia: “Serve un intervento legislativo”

Jey e Checco Lillo, dalla carriera alla vita privata: chi sono le fidanzate?

Al fianco del mago moderno Jey Lillo troviamo Checco Lillo, suo fratello minore, classe 2001: studente universitario, ha principalmente inseguito la sua passione per i videogiochi piuttosto che per la magia. Per lui è arrivata la grande occasione di farsi conoscere al grande pubblico proprio a Pechino Express, dove ha gareggiato in coppia con il fratello sino all’eliminazione. Ma, carriera e percorso professionale a parte, che cosa sappiamo della vita privata dei “Magici”?

A finire nel vortice del gossip negli ultimi anni è stato soprattutto Jey Lillo; tra il 2023 e il 2024 si è infatti vociferato di un presunto flirt con Maria Esposito, attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori, ma le indiscrezioni non sono mai state realmente confermate né smentite. Si è anche di recente parlato di un presunto flirt tra il mago e Zeudi Di Palma, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ma anche in questo caso i rumor non hanno trovato fondamenta. Della vita privata di Checco Lillo, invece, non si conoscono molte informazioni: anche nel suo caso, infatti, non sappiamo se abbia una fidanzata o se sia single.

Rita De Crescenzo: “Studio ed entro in politica”/ “Il reddito di cittadinanza? Lo ridarei”