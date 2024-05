Chi sono i Gate, Norvegia/ Il significato del brano Ulveham, seconda semifinale Eurovision 2024

Dalle brume incantate della Norvegia emerge un suono ancestrale, un canto che riecheggia la forza selvaggia della natura e la bellezza mistica delle leggende nordiche. Stiamo parlando di Gåte, la band folk-metal che rappresenta la Nazione Vichinga all’Eurovision 2024 con il brano Ulveham.

Gåte, chi sono i rappresentanti della Norvegia, in gara all’Eurovision 2024

Gåte non è un nome nuovo sulla scena musicale norvegese. Nati nel 2009, i cinque talentuosi musicisti – Gunnhild Sundli, Stian Hakanstad, Frode Hofseth, Bjørn Tovstad e Martin Hoftun – si sono conquistati un posto d’onore nel panorama folk-metal grazie al loro sound unico, che mescola elementi tradizionali norvegesi con influenze metal moderne.

Nel corso della loro carriera, Gåte hanno pubblicato tre album in studio, Gåte (2013), Svanesang (2016) e Morte. La loro musica è un vortice di emozioni intense, che spaziano dalla furia guerriera alla malinconia struggente, il tutto condito da una teatralità coinvolgente e da una carica energetica travolgente. I testi, spesso in lingua norvegese antica, raccontano storie di mitologia nordica, battaglie epiche e leggende ancestrali, trasportando l’ascoltatore in un viaggio mistico attraverso i secoli.

L’entusiasmo per l’Eurovision: “Un’opportunità incredibile per condividere la nostra musica con il mondo”

La partecipazione di Gåte all’Eurovision 2024 ha acceso un fuoco di entusiasmo tra i fan della band e gli amanti della musica folk-metal in tutta Europa. In diverse interviste, i membri del gruppo hanno espresso la loro gioia per questa opportunità unica:

“È un sogno che si avvera per noi – ha dichiarato Gunnhild Sundli la cantante della band – L’Eurovision è un palcoscenico incredibile per condividere la nostra musica con il mondo e far conoscere la cultura norvegese a un pubblico più ampio. Non vediamo l’ora di salire sul palco di Malmö e dare il massimo, ha aggiunto Stian Hakanstad, il chitarrista. Siamo sicuri che la nostra musica conquisterà il cuore del pubblico europeo.”

Gåte, significato della canzone Ulveham, in semifinale all’Eurovision 2024

Il brano con cui gli artisti gareggiano all’Eurovision, Ulveham (letteralmente pelle di lupo), è un potente inno alla libertà e alla ribellione contro le imposizioni. La canzone racconta la storia di una giovane donna che si libera dai vincoli della società e si trasforma in un lupo selvatico, simbolo di forza e indipendenza.

Ulveham è un messaggio per tutti coloro che si sentono oppressi e che desiderano liberarsi dalle catene, ha spiegato Frode Hofseth, il bassista della band. È un invito a seguire il proprio istinto e a vivere la vita in piena libertà.

Un connubio perfetto tra tradizione e modernità Il brano che rappresenta perfettamente l’anima della band norvegese. La canzone combina elementi folk tradizionali norvegesi con sonorità metal moderne, creando un sound unico e coinvolgente. La voce potente di Gunnhild Sundli guida l’ascoltatore attraverso un vortice di emozioni, mentre le chitarre distorte e la batteria energica creano un’atmosfera epica e coinvolgente.

Il video di Ulveham, di Gåte, in semifinale all’Eurovision 2024

La partecipazione di Gåte all’Eurovision 2024 è un’occasione imperdibile per scoprire la bellezza selvaggia della musica folk-metal norvegese. Ulveham è un brano potente e coinvolgente che non mancherà di lasciare il segno sul pubblico europeo. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza musicale indimenticabile!











