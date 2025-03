CHI SONO I GENITORI DE I SANSONI? “DUE OPERAI CON LA MENTALITA’ DEL…”

Chi sono i genitori de I Sansoni e cosa sappiamo a proposito del loro rapporto e la vita privata? Questo pomeriggio, nel corso del primo dei due proverbiali appuntamenti del fine settimana televisivo con “Verissimo”, il pubblico del talk show condotto da Silvia Toffanin scoprirà due personaggi che stanno facendo molto parlare di sé, specie in concomitanza del loro debutto cinematografico con la pellicola “E poi si vede”. E, in attesa di scoprire cosa racconteranno nella lunga intervista Fabrizio e Federico Sansone, possiamo accendere i riflettori sulla loro famiglia e soprattutto su chi sono i genitori de I Sansoni.

Per raccontare chi sono i genitori de I Sansoni e qual è il rapporto con gli irresistibili fratelli dell’omonimo duo comico dobbiamo innanzitutto rifarci alla loro biografia: di origini siciliane (sono nati a Palermo rispettivamente nel 1992, Fabrizio, e successivamente nel 1994, Federico), i due sono diventati delle star del web dopo aver concluso gli studi e dal 2015 per loro è stato un vero e proprio crescendo, passando prima alle scene teatrali e poi il piccolo schermo, tra l’esordio a “Paperissima” e poi anche a “Striscia la Notizia”; tuttavia, un bel ‘boost’ alla loro popolarità è arrivato dal momento del loro annuncio al PrimaFestival dell’edizione 2025 della kermesse sanremese. Tuttavia, fino a poco tempo sa, si sapeva poco a proposito della loro infanzia e di chi fossero la madre e il padre…

FABRIZIO E FEDERICO SANSONE, “TUTTO NACQUE IL 1° MAGGIO QUANDO…”

Infatti, solo negli ultimi due anni abbiamo maggiori notizie su chi sono i genitori de I Sansoni e qual è stato il loro percorso, umano e professionale, che li ha portati da Palermo a oggetto d’attrazione ai botteghini di tutta Italia: di sicuro c’è che per Fabrizio e Federico sono stati davvero importanti e devono molto alla mamma e al papà, come raccontato peraltro sul loro sito web, grazie all’espressione “andate a zappare” che li avrebbe ispirati dal punto di vista professionale e, parole dei due fratelli, anche “temprati”. “A volte nostra mamma si confonde tra di noi al telefono” avevano scherzato i due in una lunga intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ in cui, seppur molto abbottonati sul proprio privato, aprivano un piccolo squarcio sulla loro vita famigliare.

Infatti, scoprendo chi sono i genitori de I Sansoni si legge in quell’intervista apparsa sul sito web del magazine dedicato al mondo dello showbiz televisivo che gli inizi per loro non erano stati facili, soprattutto quando avevano cominciato a realizzare video satirici e utilizzare i nuovi media: “I nostri genitori, due operai con la mentalità del posto fisso, inizialmente non potevano concepire quello a cui stavamo andando incontro” avevano raccontato i fratelli, ironizzando sul fatto che ancora oggi “non lo sappiamo nemmeno noi”. E il motivo della nascita del loro duo proprio il giorno del 1° maggio 2015? “L’abbiamo scelto perché era la Festa dei lavoratori e i nostri genitori continuavano a dirci che questo non era un vero lavoro…”.